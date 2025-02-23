快訊

全球電力需求看增、電網汰舊換新 法人點讚四檔重電股

經典賽／得點圈5支0遭完封…中華隊拚加賽 尼加拉瓜先晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

搶進市場！華為手機2025首場海外發表會在大馬 為何選擇東南亞？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為手機搶進海外市場選擇東南亞。（網路照片）
華為手機搶進海外市場選擇東南亞。（網路照片）

2025年開年來，華為手機首場海外市場發表會選擇了東南亞，華為2月18日在馬來西亞吉隆坡舉行產品發表會，把此前在大陸國內上線的三折疊手機華為Mate XT非凡大師，帶到了海外市場，外界好奇華為進軍海外市場為何選擇東南亞？

新浪財經報導，華為從去年的杜拜發表會、在全球多地核心地段投放巨幅廣告牌，到如今的馬來西亞發表會，華為反攻海外的動作越來越頻繁。

華為將三折疊手機Mate XT的出海首秀，放在馬來西亞，一經發表後，就震撼了當地用戶，甚至還有網友線上追問：「什麼時候在英國發表？」

就在兩個多月前，2024年12月12日，華為在杜拜舉辦一場全球性的發表會，推出了折疊屏手機Mate X6等產品。華為手機重返海外的布局，節奏越來越緊湊。

其實，早在2023年，華為就已經向世界宣告重返海外的決心。2023年5月，華為就曾在德國慕尼黑、阿聯酋杜拜、馬來西亞吉隆坡、墨西哥四地舉辦發表會，發表P60系列等產品，重啟海外市場。

只不過，當時華為再出海，相對低調，而且成效一般。據報導，2023年一整年，華為手機海外銷量在總銷量中占比僅為一成左右。

2024年以來，華為反攻海外的動作開始加速。去年上半年，華為還把Pura 70系列產品帶到了海外，Pura 70系列自2024年上半年發表以來，已登陸數十個海外國家和地區。

華為還在全球大力投放海外營銷，把巨幅廣告打到德國慕尼黑、阿聯酋杜拜、伊斯坦堡，以及巴黎、米蘭、華沙、新加坡、墨西哥城等全球多地核心市場。

在「快準狠」的佈局之下，2024年華為手機海外銷量占比已經提升至兩成。今年1月初，有媒體爆料，華為正緊鑼密鼓地規劃其新的全球化戰略，意圖進軍多達60個國家和地區，華為對此還進行了確認。

從華為發表會最近兩次選擇的地點來看，華為手機再出海，中東、東南亞市場是重心。這或許是因為這兩大市場處於高速增長狀態，潛力巨大，尤其是中東地區的阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國家數位化建設快速發展、對高端科技產品需求較高，而東南亞國家居民對於折疊機的接受度也相對較高。

Canalys相關資料顯示，2024年全球手機市場增速為7%的情況下，東南亞智慧手機市場廠商出貨量年增11%，中東智慧手機市場出貨量年增14%更是全球增速的2倍。

而且，華為失去了谷歌GMS的服務支援後，開始構建鴻蒙生態，如今瞄準的這些市場，對谷歌服務的依賴度相對較低，這也有助於華為憑藉鴻蒙系統構建自己的用戶生態。

除了中東、東南亞之外，拉美市場也逐漸成為華為手機的重點拓展區域，2024年華為的多款產品在墨西哥等拉美國家上市銷售。華為也在通過與當地運營商和通路商合作，不斷擴大市場。種種跡象顯示，華為在全球市場，正在強勢歸來。

但是，華為依然面臨著生態重構和用戶習慣的衝突。谷歌GMS服務對於華為依然斷供，海外用戶尤其是歐洲等成熟市場的用戶，對於谷歌GMS的依賴短期內依然難以代替。

華為面臨的供應鏈和產能的瓶頸也還無法完全化解。儘管華為的國產化供應鏈取得了進展，但是晶片產能依然受限，即便是在大陸都常常面臨缺貨局面，若海外需求激增，華為就可能供貨不足。

此外，地緣政治帶來的風險依然還在持續。美國禁令尚未取消，還有一部分地區因為安全風險，限制華為參與通信網路建設，這也影響了其手機業務的發展。

華為能否收回失地，還有待考證。這個過程充滿了艱辛和挑戰，對於華為這家企業實力和韌性的考驗，還在繼續。

東南亞 發表會 華為 馬來西亞

延伸閱讀

「亞洲百大商界女性」台灣唯一人上榜 資深投行家：新世代在哪裡？

華為六大黑科技的百萬級豪車 5月上市

正面破美包圍 華為3摺機賣向全球 美聯社：象徵性勝利

華為攜手2000中國企業 重構半導體生態系

相關新聞

搶進市場！華為手機2025首場海外發表會在大馬 為何選擇東南亞？

2025年開年來，華為手機首場海外市場發表會選擇了東南亞，華為2月18日在馬來西亞吉隆坡舉行產品發表會，把此前在大陸國內...

DeepSeek 1分鐘寫出「點閱破10萬文章」 陸文科生嘆：寫作天賦一文不值

當前人工智慧（AI）模型開發方興未艾，DeepSeek更帶動各家產品加快競爭腳步。不過，文科生「技能被AI取代」的焦慮正...

多家大陸車企入局人形機器人賽道 專家：挖掘第二增長曲線

人形機器人熱度持續，多家汽車產業鏈企業宣布投入相關賽道，包括小米、小鵬、蔚來等大陸車企都已入局。據每日經濟新聞不完全統計...

消費降級、短影音平台帶動陸二手奢侈品市場 縣城居民成新貴

在消費降級、追求CP值等經濟背景下，加上直播帶貨模式助攻，中國二手奢侈品市場加速發展，其中縣城成為新的消費市場。據統計，...

腦機接口賽道熱！陸企自信：多項技術已超過馬斯克Neuralink

腦機接口近年來已成為各家科技公司必爭領域。大陸武漢紅外體溫檢測設備製造商「高德紅外」董事長黃立透露，該公司5年前已開展腦...

「AI矽膠娃娃」接入大模型 最快上半年在陸發售

陸媒指出，AI革命已滲透到成人用品領域，近期廣東中山的一家成人玩偶製造公司「金三玩美」（WMdoll）因為採用開源AI模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。