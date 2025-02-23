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消費降級、短影音平台帶動陸二手奢侈品市場 縣城居民成新貴

中央社／ 台北23日電
在消費降級、追求CP值等經濟背景下，加上直播帶貨模式助攻，中國二手奢侈品市場加速發展，其中縣城成為新的消費市場。據統計，去年三、四線城市的交易量年增12%、15%。示意圖。圖／AI生成
在消費降級、追求CP值等經濟背景下，加上直播帶貨模式助攻，中國二手奢侈品市場加速發展，其中縣城成為新的消費市場。據統計，去年三、四線城市的交易量年增12%、15%。示意圖。圖／AI生成

在消費降級、追求CP值等經濟背景下，加上直播帶貨模式助攻，中國二手奢侈品市場加速發展，其中縣城成為新的消費市場。據統計，去年三、四線城市的交易量年增12%、15%。

綜合第一財經、證券時報、上觀新聞報導，根據二手交易平台發布的「循環時尚產業趨勢報告」，2020年中國二手奢侈品市場規模約為人民幣173億元（約新台幣778.5億元），預計今年達到384億元，2030年更可能超過1000億元。

二手奢侈品市場交易行為日益蓬勃，業界人士認為，這波熱潮來自於短影音平台的推波助瀾。2021年開始現出一些二手奢侈品項目的直播主，帶動了這個類別的銷售，也讓外界注意到這個市場的熱度。

報導指出，除了短影音之外，二手奢侈品市場快速發展的另一個動力，來自於三、四線城市消費者支持。

報導引述騰訊投資的二手交易平台「轉轉」近期發布的一份數據顯示，今年春節期間，四、五線城市二手潮流奢侈品交易量分別年增19%、33%。綜觀2024年全年，三、四、五線二手奢侈品交易量年增12%、15%和8%。

業內人士觀察，隨著三四線城市的二手奢侈品市場被開發，消費者需求也越來越大，網路上更出現「縣城貴婦」一詞，形容那些有購買和出售奢侈品的需求，但是無法在當地找到解決方案的人。「未來隨著三、四線城市的發展，當地的二手奢侈品市場發展也將會更蓬勃」。

報導進一步分析，二手奢侈品市場蓬勃發展的背後，除了循環經濟的概念支持，綠色環保意識，改善了消費方式。消費降級的影響之下，比起在一級市場消費，消費者更願意選擇至二級市場交易。此外，追求高CP值，「以更少的錢買更好的產品」，符合當代年輕消費者的偏好和調性。

消費者 直播主

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