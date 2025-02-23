腦機接口賽道熱！陸企自信：多項技術已超過馬斯克Neuralink

腦機接口近年來已成為各家科技公司必爭領域。大陸武漢紅外體溫檢測設備製造商「高德紅外」董事長黃立透露，該公司5年前已開展腦機接口研究，並不斷突破相關頂尖技術。他稱，在很多技術層面的指標，已超過美國特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技公司Neuralink。

陸媒IT之家報導指，黃立近日出席在黑龍江舉辦的「2025年亞布力論壇第二十五屆年會」，並指高德紅外已經實現了65000個通道的腦機接口，遠超過馬斯克旗下Neuralink的3072個通道，這一數據是Neuralink的20倍。同時，高德還實現了雙向資訊的讀取與寫入，然而Neuralink的技術則為單向。

黃立認為，腦科學是當今世界最重要的未知領域之一，任何在該領域的創新都將對人類產生深遠影響，他將腦機接口技術比喻為「打開人類未知寶庫的鑰匙」。

據悉，黃立旗下衷華腦機公司自主研發的超高密度植入式腦機接口系統，已實現植入式腦機接口系統核心技術突破，經專家小組鑑定達到國際領先水準，並入選2023年度中國腦機接口十大進展。同時，黃立去年還宣布高德紅外「雲腦計劃」，計劃投入人民幣1億元資金，支持全球醫療科學家使用高德紅外的腦機接口技術，進行臨床應用和研究，以解決帕金森症、下身癱瘓、憂鬱症等醫療難題，並探索記憶提取和存儲的新方法。

陸媒科技日報日前報導，腦機接口被譽為新一代人機智慧融合的關鍵技術，能實現大腦與機器直接資訊交流，促進生物智慧與機器智慧融合，被公認是新一代人機互動和人機混合智慧的核心技術。

另，中國經濟網指出，近年來，腦機接口產業發展動力強勁，券商機構看好其發展前景。國泰君安證券策略首席分析師方奕表示，腦機接口產業鏈正加速完善，估計到2030年，腦機接口醫療應用市場規模達400億美元。