「AI矽膠娃娃」接入大模型 最快上半年在陸發售

陸媒指出，AI革命已滲透到成人用品領域，近期廣東中山的一家成人玩偶製造公司「金三玩美」（WMdoll）因為採用開源AI模型，引發網路熱議。廠商透露最快3月底、4月初就會在大陸發售，但若想體驗AI互動功能需要充值付費，如果暫停訂閱，就只是個不會說話的普通娃娃。

藍鯨新聞稱，作為全球最大的矽膠娃娃生產商之一，WMDoll去年12月在海外公測了MetaBox系列產品。該系列矽膠娃娃產品接入了包括ChatGPT、Llama在內的生成式AI模型，反應能力和互動性更強。

報導提到，將AI技術引入矽膠娃娃，突破了傳統成人玩偶僅限於簡單反應，缺乏與人類互動所需表達能力的限制，讓這類產品首次具備了理解、分析並回應的能力。

報導引述WMDoll負責人Max舉例，娃娃會根據用戶說過、做過的事，形成一個畫像，「如果你言語比較粗魯，AI就會將你定義為一個不太禮貌的人。那麼久而久之，你罵它的時候它也會罵回去。」

另外，和DeepSeek一樣，矽膠娃娃也有連續對話的能力，並可維持較長期的記憶。比如今天告訴娃娃你生病了，後續你表達要帶「她」出去玩的時候，娃娃可能會提醒你「好好休息養病」，但報導也提到，這些關於用戶的數據受到雙重加密，包含銷售和營運端都有加密，Max稱，「連我們內部的員工都看不到。」

Max稱，相關產品更多應該提供的是陪伴價值。他們大概花了1年時間產品研發，前期開發成本至少100萬元人民幣（約新台幣452萬元）。

報導提到，WMDoll已經面世的矽膠娃娃，只有語音但沒有視覺功能，也暫時未接入DeekSeep，主要是DeekSeep目前不適用於某些國家和地區，另外DeekSeep的推理過程對於娃娃來說還是反應過長了一些。

同時，WMDoll已與大陸的情感AI仿生機器人提供商「無芯科技」達成合作，生產擁有面部表情和生理數據聯動的娃娃。

新一代的AI矽膠娃娃收費模式也有很新意，據稱，MetaBox娃娃的售價在1500至2000美元之間（約新台幣49000至65500元之間）。想要體驗AI交互功能，需先支付100美元（約新台幣3200元）的訂閱費，後續再根據需求充值續費，如果暫停訂閱，產品就只是個不會說話的普通娃娃。

南華早報稱，得益於AI技術進步，WMDoll在2025年的銷量預料將增長30%。

另外，這類AI矽膠娃娃或許很快就能在大陸上架。廠商透露，最快3月底4月初，慢的話5、6月就會在大陸上架相關產品，但產品會在語料方面做合規性調整，更多聚焦在陪伴聊天功能。

藍鯨新聞稱，業者透露，目前AI已逐漸應用於成人用品領域，尤其是海外市場，但它們大多用在成人玩具、倒模等產品，透過App聊天對話互動為主。