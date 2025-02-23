不只會扭秧歌！ 宇樹科技人形機器人 牽繩「遛」機器狗

在今年農曆新年期間，宇樹科技機器人於央視春晚憑機器人跳秧歌和轉手絹表演而一夜爆紅，如今又有「新進化」。陸媒報導，22日，宇樹科技人形機器人「G1」與四足機器狗「Go2」在上海全球開發者先鋒大會（GDC）亮相，現場人形機器人不僅在展示跑步等動作，還拿起繩子「遛」起自家機器狗，吸引大批民眾駐足圍觀。

澎湃新聞報導，「Unitree G1」是宇樹科技最新一代的人形機器人產品，高1.27公尺、重35公斤，搭載宇樹自研微型伺服電機與碳纖維-鋁合金複合關節，單關節扭矩高達120N·m，既能完成「舞棍」、「動態站起」等高難度動作，又能搬運抓蛋或搬運重運物。

而透過複用四足機器狗的馬達、減速器技術及深度學習演算法，G1實現複雜動作控制，例如投籃、胯下運球等。此前，上海人工智慧實驗室、輝達等機構也基於G1發布了運動控制框架。

另，G1近期也發布最新演算法升級，能夠學會任意舞蹈。然而，由於該機器人舞蹈動作太過「絲滑」，一度被質疑是人工智慧（AI）合成，也被部分平台標註疑似AI合成的風險提示。隨後，宇樹科技創始人王興興又一次發布了人形機器人的跳舞實拍影片，更換場地並加入了人為干擾。宇樹科技當時也透露，未來可能透過遠端升級的方式將演算法升級推送給客戶。

至於被「遛」的機器狗Go2標配了宇樹自研的4D超廣角雷射雷達，最小探測距離0.05公尺，可實現全地形感知，還能夠拖曳20公斤重物，售價人民幣9997元起（單位下同，約新台幣4.5萬元）。

此前，宇樹科技的H1和G1人形機器人曾一度在京東線上開賣。 H1售價65萬元（約新台幣293萬元），預計60天交貨；G1售價9.9萬元（約新台幣44萬元），預計45天交貨。但沒多久，兩款產品就迅速從京東平台下架。宇樹科技客服表示，產品於11日上線平台，目前已不再針對個人銷售。

值得注意的是，宇樹科技自H1登上春晚後熱度空前，相關概念股持續爆發，有的公司股票在半個月股價接近翻倍。業界亦傳出宇樹「老股」轉讓遭到瘋搶的消息，不少投資人都感嘆搶不到，搶到的投資人則慶幸抓住了最後上船的機會。據悉，近期老股搶購熱潮，投資門檻從500萬元起跳（約新台幣2250萬元）。

同時，宇樹下一輪融資的估值也由此前C輪的80億元飆升至200億元。天眼查資料顯示，宇樹成立來共經歷九輪融資，除2017年200萬元的天使輪，B輪以後的融資金額通常都在人民幣數億元。