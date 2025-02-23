宇樹機器人老股獲追捧

今年央視春晚上，憑機器人跳秧歌和轉手絹表演而一夜爆火的宇樹科技，近期老股轉讓在發行市場掀起一輪搶購熱潮，投資門檻從人民幣500萬元起跳（新台幣2,250萬元）。

第一財經報導，一位硬科技投資人伊森（化名）在微信朋友圈發文說：「宇樹的老股搶不到，機器人的BP（Business Plan，商業計畫書）看不完。」

伊森指出，核心技術的潛力和驗證過的商業模式，讓這家大陸龍頭機器人公司成為了行業的黃金目標。「三天時間裡，大概接觸了十多個有意向投資的客戶， 40%來自海外，有美元基金背景，本次合作的投資門檻是人民幣500萬元起。」

天眼查資料顯示，宇樹成立以來共經歷了九輪融資，除了2017年人民幣200萬元的天使輪，B輪以後的融資金額通常都在人民幣數億元。

蒞未源資本合夥人劉蓉表示，「只要能投進去，其他都是後話。」對於機構而言，搶到龍頭專案，代表基金募資時擁有「標竿案例」，即使短期無法退出，也能透過「隔輪退」的方式賺取估值差。「畢竟下一輪宇樹的估值可能就要到人民幣200億元了。」

劉蓉透露，春節前後遞到自己手上的機器人商業計畫書非常多，「很多核心的零部件廠商都在準備下一輪的融資」。她預估，今年除了機器人本體廠商之外，機器人上下游產業鏈的融資將會更加頻繁。

劉蓉指出，「因為很多減速器、電機製造廠商，本身也在服務新能源汽車等製造業，隨著機器人落地和需求量上漲，他們的財務模型會更加穩定。」

不過，劉蓉也表示，從這個角度來看，投資人必須把周期拉長，「可能會拉長至五到十年。」