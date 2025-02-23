騰訊AI模型 下載量衝高

在競爭激烈的蘋果應用商店免費APP下載排行榜中，騰訊旗下AI大模型「元寶」表現亮眼，昨（22）日一舉超越字節跳動的「豆包」，成功攀升至中國區榜單的第二位，而DeepSeek則繼續穩居榜首。

而在21日，騰訊元寶的下載排名尚在豆包之後，位居第三，僅一日後便躍升至第二位。

每日經濟新聞報導，昨日下午，元寶又再次發布更新版本「騰訊元寶-DeepSeekR1聯網識圖滿血版」。更新簡介寫道，騰訊混元自研「推理模型T1」與DeepSeek-R1，現支援上傳及拍照識圖，一拍即識，探索萬物，帶來全新AI體驗。

這已經是騰訊元寶本月以來的第四次更新，且全部與DeepSeek相關。過往更新簡介都一致描述的是「功能完善，提升體驗」，而近期的四次更新簡介中都詳細描述與接入DeepSeek相關的功能。

騰訊元寶於2月13日首次宣布接入DeepSeek-R1「滿血版」，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話介面，即可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。

在本輪DeepSeek和AI熱潮中，騰訊的速度明顯加快。春節過後，騰訊全線產品都在推進智慧化升級，元寶、ima、QQ流覽器、騰訊文檔、騰訊地圖、QQ音樂等，都宣布同時支持混元大模型與DeepSeek-R1模型「雙引擎」。

快科技報導，與官方入口頻繁出現卡頓現象以及普通電腦本地部署的小尺寸模型相比，騰訊元寶依託強大的騰訊雲技術，為用戶提供後盾。這不僅有效保障服務的穩定性，還極大地提升回應速度，成功避免因算力不足而引發的卡頓以及無法聯網等一系列問題。

騰訊元寶是騰訊控股基於自研混元大模型開發的C端AI助手App，於2024年5月30日上線。