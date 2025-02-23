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陸製造業PMI恐續緊縮

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家統計局將於3月1日公布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業PMI，由於1月適逢農曆春節假期致PMI指數跌破50榮枯線，專家認為2月製造業PMI可能仍處於收縮區間。（新華社）
大陸國家統計局將於3月1日公布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業PMI，由於1月適逢農曆春節假期致PMI指數跌破50榮枯線，專家認為2月製造業PMI可能仍處於收縮區間。（新華社）

大陸國家統計局將於3月1日公布2月製造業採購經理人指數PMI）及非製造業PMI，由於1月適逢農曆春節假期致PMI指數跌破50榮枯線，專家認為2月製造業PMI可能仍處於收縮區間。

大陸製造業PMI為月度調查，指標反映的是本月比上月變化的情況，大陸之前公布1月官方製造業PMI為49.1，不僅跌破50榮枯線，並較去年12月下跌1點。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，1月PMI指數出現回落主要是受春節臨近，員工休假、特別是農民工放假返鄉對製造業生產端會形成較強的下拉效應。

大陸官方製造業PMI
大陸官方製造業PMI

1月主要行業開工率普遍下行，當月製造業PMI中的生產指數為49.8，較上月大幅下行2.3。另外，春節長假生產放緩也會對工業品需求端形成下拉效應，儘管統計部門會進行季節性調整，但很難完全消除這種影響。

王青指出，去年底各地各部門穩增長措施大幅加碼，包括提前下達2025年人民幣1,000億元中央預算內投資計畫和人民幣1,000億元「兩重」（重大戰略及重點領域安全）建設專案清單，以及政策面加力支持「兩新」（設備更新及以舊換新）等，造成上月基期偏高，進而壓低2025年1月製造業PMI指數。

王青認為，2月製造業PMI指數大概率會繼續處於收縮區間。一方面，春節長假還會對生產端形成較大影響；另一方面，當前宏觀經濟運行中存在的有效需求不足、房地產市場活躍度下降等現象還會進一步顯現。不過，在美國新政府加徵關稅措施落地前，「搶出口」效應仍在，將繼續對大陸國內製造業景氣度帶來拉動效應。

今年對製造業PMI指數影響更大的，仍是大陸國內房地產市場，即2024年第4季出現的房地產市場止跌回穩勢頭能否在2025年延續，其中的關鍵是把仍然偏高的實際居民房貸利率降下來。

PMI 指數 春節

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