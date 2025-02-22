2025全球開發者先鋒大會登場 多廠商緊抱DeepSeek推廣服務

在大陸AI大模型DeepSeek熱度帶動，加上日前中共中央日前舉辦的民企座談會上，DeepSeek創辦人梁文鋒與人形機器人新創宇樹科技創始人王興興為座上賓引起熱議，AI大模型、人行機器人產業成為大陸產業熱點。日前在上海舉行的2025全球開發者先鋒大會上，DeepSeek、人形機器人與國產化適配成為展場關鍵詞。

由上海經信委等單位舉辦的2025年全球開發者先鋒大會（GDC2025）22日上午在新落成的上海西岸大劇院盛大開幕。AI產業、數字人、機器人、AI眼鏡等企業皆有展出。

雖然會前主辦方釋出DeepSeek團隊或將現身大會，但記者21日實探會場，雖並未見到DeepSeek團隊，但展出廠商幾乎圍繞DeepSeek大模型進行開發與客戶服務。

比如在算力部署上，多家廠商宣傳基本基於DeepSeek做服務推廣，上海一家從事部署算力與硬體一體化、主要服務企業解決方案的新創企業稱，「去年服務的客戶多是阿里通義千問大模型，但自從DeepSeek發布後，接到的訂單需求幾乎都是DeepSeek，客戶打算看看DeepSeek效果如何，再打算要不要換別的」。他也提到，DeepSeek給行業帶來的作用或是統一了市場上的模型，接下來他們可以針對DeepSeek專注做研發、應用等。

此外，國產化適配也是各廠商在服務部署時強調內容。清華系AI Infra領域明星創企「清程極智」相關負責人在會場公開活動上表示，公司提出DeepSeek私有化部署方案，他提及DeepSeek-R1推理其實存在諸多挑戰，包括因參數量大，需要多機推理、此外DeepSeek參數以FP8為主，而大陸國產顯卡目前不支持FP8等問題。

綜合北京日報、澎湃新聞報導，一批大陸國內外頭部AI企業將在大會期間發布重磅技術與解決方案，涵蓋智能開發工具、多模態大模型、企業級服務以及開源生態等多個領域。其中，階躍星辰創始人、首席執行官姜大昕在22日開幕大會上透露，將在3月開源「圖生視頻」模型。

上海市經信委表示，上海正積極推動大模型、元宇宙、機器人在各行業場景的深度應用，本次全球開發者先鋒大會致力於為基礎模型、垂類模型、要素資源、應用場景等各方夥伴拓寬溝通渠道，形成更豐富更穩健的鏈接。

2025年全球開發者先鋒大會展期自21日至23日，大會分成兩大塊展區，分別是徐匯西岸藝術中心與漕河涇會議中心，大會以「模塑全球 無限可能」為主題，定位為「社區的社區」，活動內容包含互動體驗、工作坊、開放麥、Demo Day、AIGC賽事等活動，探索大模型產業化解決方案。