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拓展海外市場！TCL躋身奧運合作夥伴 大陸贊助商達史上最高3家

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸電視品牌TCL。圖／取自新華社
大陸電視品牌TCL。圖／取自新華社

為拓展海外市場、擴大體育行銷板塊，大陸電器品牌TCL在20日與國際奧委會簽約成為TOP合作夥伴（The Olympic Programmer），也讓大陸贊助商在TOP計畫中的數量達到史上最高的3家。

第一財經報導，TOP屬於最高級別的奧運贊助計劃，是舉辦奧運的主要資金來源之一，其中九成收入會分配給奧運中的各組織，以支撐奧運舉辦及全球體育發展。數據顯示，2017年到2020年之間，國際奧委會從轉播和TOP計劃中獲得的收入達到68.39億美元，TOP計劃收入佔比更是達到33.6%。

去年巴黎奧運期間，TOP計劃共有15家贊助商，不過隨著巴黎奧運會結束，3家日本企業以及1家法國科技公司陸續決定終止TOP合約。加上新簽約的比利時啤酒生產商AB InBev，和這次新簽約加入的TCL，TOP的合作夥伴目前共有13家企業，包括5家美國企業，4家歐洲企業、1家韓國企業和3家大陸企業，大陸企業包括阿里巴、蒙牛和TCL。

對TCL來說，成為奧運TOP夥伴，在於其關注全球化機會並加碼體育行銷。從TCL過去的體育行銷效果看，2024年上半年，TCL科技半導體顯示業務營收增長40.39%，公司在半年報中表示，受需求側體育賽事備貨和電視面板大尺寸化帶動等影響，電視面板價格溫和上漲。

TCL創始人、董事長李東生表示，大陸製造未來在海外最大的增量空間大概率來自巴西等新興市場，未來公司會持續關注新興市場的增長潛力，體育行銷則是大陸企業全球化拓展、構建全球化品牌的關鍵抓手。

TCL 巴黎奧運 體育

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