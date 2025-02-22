出席名單釋信號？民企座談會結束掀議論 「這些高層」沒被邀請

兩會前夕，中國於17日召開民營企業座談會，阿里巴巴創辦人馬雲亮相引關注，但沒與會的字節跳動創辦人張一鳴、京東創始人劉強東等人也引發討論。有分析認為，此次與會的民企都具有創新發展可能，顯現中央對「新質生產力」的高度重視。

中國國家主席習近平17日在北京召開民營企業座談會。此次民營企業座談會在兩會前召開，正值美中科技戰、中國人工智慧（AI）發展受矚之際，這場座談會成為中國釋放亟待民企提振信心、挽救經濟的訊號，預計官方未來對民企的「鼓勵」將多於「規範」。

同時，2025年正值中國完成「中國製造2025」計劃之際，此次座談會的列席名單也大多與「中國製造2025」涉及行業契合，包括涵蓋在新一代資訊科技產業內的半導體、高檔數控機床和機器人等關鍵領域。

其中，外界密切關注哪些民營企業高階主管出席這場重要會議，作為觀察中國經濟轉型的窗口。曾因批評中央政策而得罪當局的馬雲現身，顯示對網路科技企業的監管可能進入收尾階段。

上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮與華為創始人任正非的出席，也意味著中國對晶片產業的支持可能將持續。電動車巨頭比亞迪董事長兼總裁王傳福、全球電動汽車電池製造龍頭寧德時代董事長曾毓群、宇樹科技的創始人兼CEO王興興和旗下AI模型DeepSeek爆火的幻方量化創始人梁文鋒均出席會議，顯示機器人、AI、新能源汽車領域是中央未來主要提攜的重點企業。

據澎湃新聞報導，對比2018年11月舉辦的民營企業座談會，此次座談會中部分出席的民營企業家所屬企業，目前的規模和產值不大，但具有發展前景，顯示出中央對創新的重視和鼓勵，以及中央對於「新質生產力」的高度重視和深遠謀劃。

民企座談會除了何人出席備受矚目外，外界認為應出席卻未被邀請的民企高層，也成討論焦點。字節跳動創辦人張一鳴、京東創始人劉強東、拼多多創辦人黃崢、百度創辦人李彥宏、農夫山泉創辦人鍾睒睒等人均缺席。有評論認為，TikTok在美國的命運未卜，張一鳴現身恐會引發諸多揣測；而劉強東、鍾睒睒等人的缺席則可能因其個人過去的爭議事件有關。

此次座談會的召開凸顯中國民企面對多重挑戰，包括美國總統川普重返白宮後美中關係緊張加劇，以及中國國內經濟疲弱，官方此次召開民營企業座談會，有意鼓勵民企加入復甦經濟及抵禦美國強烈攻勢的列隊，在即將召開的全國兩會，中央很有可能會有新舉措。