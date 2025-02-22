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擴大文化輸出 大陸全球軟實力排名首超英國名列第二
倫敦商業諮詢和服務機構Brand Finance在20日發布「2025全球軟實力指數」（Global Soft Power Index 2025），中國大陸首次超越英國，獲得軟實力排名第二名，僅次於美國，英國、日本和德國則名列第3到5名。
根據Brand Finance介紹，軟實力是指一個國家透過吸引或說服，影響不同國家、企業、社群和公眾等對其的偏好與行為的能力。每個國家根據55個不同指標進行評分，總分100分。「2025全球軟實力指數」為該機構第六次調查，一共蒐集100多個國家、超過17萬名受訪者對聯合國193個成員國的看法。
調查顯示，2025年中國大陸以72.8分的歷史最高得分首次超越英國，排名全球第二，這得益於其「一帶一路」倡議、永續發展戰略、大陸品牌增強，以及後疫情時代對外開放的努力。
Brand Finance董事長David Haigh表示，中國大陸近年來在提升軟實力方面投入巨大，2025年的排名反映出大陸持續努力增強經濟吸引力、展示文化實力，以及試圖塑造其作為安全且治理良好的國家形象。
相比之下，美國雖然以79.5分的歷史最高軟實力得分保持全球第一，不過在「聲譽」的排名下降4位至全球第15，「治理」排名也下降4位至全球第10，分析指出，這或許與美國國內政治緊張局勢及總統競選的極化特性有關。
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