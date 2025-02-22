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李強召開國常會 促服務貿易擴內需

中央社／ 北京22日電

中國國務院總理李強21日主持召開國務院常務會議，研究服務貿易和服務消費有關工作。會議指出，發展服務貿易和服務消費是穩外貿、擴內需的重要抓手。

新華社報導，李強21日主持召開國務院常務會議，研究服務貿易和服務消費有關工作。會議審議通過「健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案」，並聽取2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報。

會議指出，發展服務貿易和服務消費是穩外貿、擴內需的重要抓手。要著力創新提升服務貿易，全面實施跨境服務貿易負面清單，主動對接國際高標準經貿規則，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域研究推出一批新的開放舉措。

會議提到，將積極促進服務出口，提升中國服務企業國際市場開拓和國際化服務能力。打造一批服務貿易綜合改革開放平台，拓展服務貿易、數字貿易多雙邊和區域合作。

報導指出，會議還研究了其他事項。

國務院 李強

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