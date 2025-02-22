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上汽集團攜手華為終端 打造「第五界」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上汽集團21日公告，上汽集團與華為終端近日簽署深度合作協議，雙方將在產品定義、生產製造、供應鏈管理和銷售服務等領域展開戰略合作，打造新能源智能汽車。（圖／取自上汽集團官網）
上汽集團21日公告，上汽集團與華為終端近日簽署深度合作協議，雙方將在產品定義、生產製造、供應鏈管理和銷售服務等領域展開戰略合作，打造新能源智能汽車。（圖／取自上汽集團官網）

上汽集團21日公告，上汽集團與華為終端近日簽署深度合作協議，雙方將在產品定義、生產製造、供應鏈管理和銷售服務等領域展開戰略合作，打造新能源智能汽車。分析指出，上汽集團與華為達成鴻蒙智行合作，可以幫助其開拓新業務模式，增強其品牌聲量。

財新網報導，華為簽約代表是華為常務董事、終端董事長余承東和華為終端智選車業務部總裁汪嚴旻，這意味著上汽集團選擇了華為鴻蒙智行合作模式，雙方將合作打造「第五界」。

鴻蒙智行的前身是華為終端與大陸新能源車品牌「賽力斯」合作的智選車模式。隨著合作夥伴增多，智選車模式在2023年11月升級為鴻蒙智行。在鴻蒙智行模式下，產品設計、定義、生產質量把控、銷售都由華為決定，產品還盡可能搭載華為全套汽車部件。

鴻蒙智行目前已有的合作品牌分別是問界、智界、享界和尊界，此前上汽集團已註冊了「尚界」品牌商標，知情人士表示，尚界品牌定位預計將低於其他「四界」，但目前「第五界」品牌和產品的發佈時間都還尚未公布。

與華為深度合作，是上汽集團邁出的重要一步。曾是大陸汽車銷售冠軍的上汽集團，近年經營狀況出現惡化跡象。業績預告顯示，2024年上汽集團實現淨利潤人民幣15億至19億元，減少87%至90%。其中，上汽通用是上汽集團旗下主要合資車企，2024年上汽通用的銷量下滑56.5%至43.5萬輛。

余承東

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