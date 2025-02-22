快訊

經典賽／中華隊昨狂耗9投！今呂詠臻強制休 南非2人不能上

台灣燈會第2個周末機捷電力異常 機場站旅客摸黑怨聲連連

經典賽／張育成兩分砲媒體注意到了 「前紅襪隊員碰上WBC就不一樣」

聽新聞
0:00 / 0:00

政策扶持高端產業 陸留學生海歸求職增2成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到大陸求職的人數年增19%，是2018年的2倍。中新社
大陸求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到大陸求職的人數年增19%，是2018年的2倍。中新社

大陸求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到大陸求職的人數年增19%，是2018年的2倍。分析指出，因大陸政府扶持航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端產業、創造大量就業機會，相關產業的海歸求職人數大增。

《報告》顯示，回到大陸求職的留學生整體呈現高學歷特徵，碩士學歷佔79.3%，博士佔2.7%，大學學歷僅佔18%。學術專業方面，工商管理、金融學、計算機科學與技術位列前三。

在招募端，製造業、新能源、環保等產業對海外市場拓展類人才需求激增，2024年相關職缺增速達56.1%。半導體、醫藥等技術密集型行業對海外技術類人才需求也持續攀升。

而「海歸」優先的職缺薪水也連六年呈現上升趨勢，平均月薪達人民幣15,440元（合約新台幣7萬元），較2019年增長31.5%。

從實際求職的領域來看，電子商務產業以8.4%的投遞量佔比成為海歸首選，而航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端實體產業投遞人數也逐年增加，增速分別達37.9%、29.5%和27.8%

《報告》分析指出，大陸海歸人才對這些高新技術行業的投遞意願提升，是由於國家和地方政府給予此類行業大量的扶持政策，創造更多就業機會。尤其是人工智慧作為引領未來的關鍵技術，被列為國家戰略重點發展方向。

求職 留學生 職缺

延伸閱讀

陸投資綠能 2024年砸30兆元

陸石化業利潤 連三年下滑

美國務院才刪不支持台獨字句 川普政府又調整措辭有何深意？

新北汐止徵才活動上千職缺 超過300人來找頭路

相關新聞

獨／台灣教師應聘廣東高校 到職前夕遭拋棄疑被扣獨帽

大陸近年積極鼓勵兩岸融合發展，也曾掀起一波台師「西進潮」，大陸官方也公開在「31條」鼓勵台師赴陸，但據本報了解，近期有一...

上汽集團攜手華為終端 打造「第五界」

上汽集團21日公告，上汽集團與華為終端近日簽署深度合作協議，雙方將在產品定義、生產製造、供應鏈管理和銷售服務等領域展開戰...

政策扶持高端產業 陸留學生海歸求職增2成

大陸求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到大陸求職的人數年增19%，是2...

德車廠電動化 擁抱「中國方案」

德系車廠在全球電動車領域大潰敗，擁抱「中國方案」成唯一解方。包括BMW集團昨（21）日發布第六代eDrive電驅技術，其...

陸投資綠能 2024年砸30兆元

研究組織Carbon Brief發布最新分析指出，大陸2024年在電動車、電池、可再生能源製造和能源效率相關產業等潔淨能...

瑞幸營收大增 獲利沒跟上

大陸咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」公布2024年第4季及全年財報，去年總營收達人民幣344.75億元，年增38.4%，淨利人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。