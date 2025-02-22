港股重返23,000 逼近台股 中資科技股漲幅驚人

香港股市再度大爆發，恒生指數昨（21）日收盤大漲超過3.99%，重登23,000點之上，為近三年新高，收盤指數23,477點，距離台股加權指數昨收23,730點差距不到300點，港股恒生指數能否重新超越台股加權指數，最快下周就能見分曉。

2025年以來港股走出強勁反彈行情，截至昨日收盤，恒生指數和恒生科技指數今年以來漲幅分別達到17.04%、31.14%，在全球各類資產中排名前列。

外資唱多陸港股市

伴隨資金持續買入，多檔港股上市的中資科技股今年以來漲幅驚人。以阿里巴巴為例，截至21日今年以來上漲68.08%，騰訊控股、中芯國際、小米集團累計漲幅分別為23.98%、70.44%和49.86%。

對於本輪港股上漲，《上海證券報》引述華安基金分析，DeepSeek極致性價比，點燃AI應用發展，也引發大陸AI產業鏈價值重估，恒生科技指數包括從硬體、算力到模型、應用等AI全產業鏈，在本輪科技投資熱潮中尤為受益。

財經網站「金融界」報導，過去三年一直對中國大陸股市持懷疑態度的摩根士丹利（大摩）突然改口唱多，受大陸AI進步推動，陸股將出現更可持續上漲。大摩分析師王瀅（Laura Wang）最新報告指出，這次轉向主要基於科技突破引爆價值重估、企業開始回饋股東、監管環境180度大轉彎三個關鍵變化。

大摩轉向並非單一個案。隨DeepSeek這一突破性技術衝擊，華爾街多家投行近期都對陸股、港股及中概股，有更積極看法。

DeepSeek作為新興技術代表，在全球市場表現引起廣泛關注，並被視為可能重塑全球資本對大陸市場信心的關鍵因素。美銀直接將DeepSeek比作2014年的阿里巴巴，認為有能力吸引「數千億外資」回流大陸市場，使大陸從「交易型市場」轉向「可投資市場」。

高盛近日也發布關於DeepSeek的報告，認為DeepSeek引發對大陸資產價值重估，並可能吸引超過2,000億美元國際資金流入。