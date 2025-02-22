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陸石化業利潤 連三年下滑

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國石油和大陸化學工業聯合會（石化聯合會）近日在北京召開記者會表示，2024年大陸石化行業實現營業收入人民幣16.28兆元，增長2.1%，利潤總額人民幣7,897.1億元，下降8.8%，是石化行業連續三年利潤下降。石化聯合會副會長傅向升坦言，大陸石化產業正面臨深度調整的陣痛期。

界面新聞報導，傅向升在記者會上指出，大陸多數石化企業都存在「增產增收不增利」現象。多年來，大陸20多種大宗基礎化學品和通用材料產能產量穩居世界首位，但面對到國際市場低迷、大陸有效需求不足時，「內捲」式競爭持續加劇。石化產品價格自2024年以來持續下跌，全行業效益嚴重受損。

傅向升也提到另一個問題，大陸石化產業長期存在高端產品短缺的狀況，一些大陸市場急需電子化學品、高性能復合材料和己二腈等產品，長期依賴進口或跨國公司供應，導致大陸新能源產業、高端裝備製造業等戰略性新興產業存在受制於人的狀況。

人民幣 材料 記者會

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