陸訂285項兩岸共通標準

大陸官方針對「兩岸融合發展示範區」議題，披露最新成果與內容。據人民網消息，大陸已累計訂定兩岸共通標準285項，覆蓋電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，打造「兩岸標準共通服務平台」，吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。

大陸國家市場監督管理總局、福建省昨（21）日共同推進兩岸融合發展示範區建設專題新聞發布會，由市場監管總局港澳台辦公室主任劉健男介紹有關情況。

劉健男強調，中共總書記習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動」福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區工作，並特別強調「『經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通』的要求」。

按照「共同選定、共同研製、共同比對、共同使用」的工作機制，已累計訂定兩岸共通標準285項，覆蓋了電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，打造「兩岸標準共通服務平台」，共收集29萬多份標準資訊，吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。劉健男強調，台灣同胞參加各類標準、認證和計量工作，更加熟悉大陸的制度環境和社會環境，大陸也學習借鑒台灣地區好的做法，兩岸在規則上更加互通。