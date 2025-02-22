瑞幸營收大增 獲利沒跟上

大陸咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」公布2024年第4季及全年財報，去年總營收達人民幣344.75億元，年增38.4%，淨利人民幣29.32億元，年增2.94%。財報顯示，在激烈的價格戰下，瑞幸咖啡的營收雖然大幅成長，但獲利卻未能跟上。

財報顯示，瑞幸咖啡2024年第4季營收為人民幣96.13億元，年增36.1%，單季淨利為人民幣8.41億元，年增183.8%，帶動全年營收數據整體增長。其中，自營門市的同店銷售增長率指標持續改善，從去年第3季-13.1%改善至去年第4季度-3.4%，並在12月實現單月轉正，轉正原因為咖啡單杯價格持平、客戶需求上升推動杯量增長。

門市方面，2024年瑞幸咖啡淨增門市6,092家，大陸和香港共增加6,071家和新加坡21家。截至第4季末，門市總數達22,340家，較2023年增長37.5%。海外市場方面，去年第4季在新加坡市場新增六家門店，總門店數達到51家。

瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一上表示，隨著更多消費者逐漸養成飲用咖啡的習慣，無論從用戶數上還是在人均杯量上，大陸咖啡市場的用戶需求將繼續穩步提升，為公司創造巨大機會。公司在海外市場將採取更符合國際市場經營特點的模式，持續探索布局更多市場機會。

針對近期有很多大陸茶飲企業陸續上市，郭謹一表示，可以預見現製飲品行業的市場競爭會進一步加劇，瑞幸咖啡的市場滲透力優勢也可能會遇到挑戰，公司在這方面會持續加大品牌和行銷投入。

與星巴克中國相比，2024財年星巴克在中國大陸的營收達29.58億美元（約人民幣215億元），年減1.4％。相比之下，瑞幸在中國大陸市場領先幅度持續擴大。

展望公司未來發展，郭謹一表示，2025年瑞幸咖啡仍將以擴大規模優勢和市占為重點目標，目前大陸咖啡消費仍處在初級階段，消費頻次有持續提升的空間，人均杯量還有非常大的增長空間。