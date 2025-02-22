德車廠電動化 擁抱「中國方案」

德系車廠在全球電動車領域大潰敗，擁抱「中國方案」成唯一解方。包括BMW集團昨（21）日發布第六代eDrive電驅技術，其中大圓柱電池技術，是與寧德時代合作，將於2026年在大陸量產。

同日，福斯汽車也與寧德時代簽署戰略合作備忘錄，雙方將在新能源汽車鋰電池研發、新材料應用以及零部件開發領域的合作。

新浪財經報導，BMW第六代動力電池採用創新的大圓柱電芯設計，首次推出4695和46120兩種規格，能量密度提升20%，續航增加30%。新電池還搭載全新的800V高壓平台，充電速度相比上一代提升30%。

IT之家報導，寧德時代於2024年12月6日「寶馬中國可持續發展供應商日」上宣布，2026年開始，將陸續在全球和中國大陸為BMW「新世代」架構的純電車型供應圓柱電池。

按計畫，BMW「新世代」車型將於2025年起在全球範圍內投產，中國大陸市場的首款「新世代」車型將於2026年在瀋陽生產。其中轎車會用4695電池，SUV搭載46120電池，相比特斯拉的4680，BMW的新電池能量密度明顯比特斯拉更高。

BMW表示，面對快速變化的市場和激烈的競爭，對大陸供應鏈的實力和韌性保持信心，並將繼續堅持「雙贏」戰略。

早在2012年，BMW就成為寧德時代的首位汽車行業客戶，雙方開始共同打造動力電池供應體系。如今，寧德時代已成為BMW，在動力電池領域最重要的戰略夥伴之一。

福斯汽車與寧德時代昨日亦宣布簽署戰略合作備忘錄。依託各自優勢，雙方將聚焦技術創新與產品升級，全面深化在新能源汽車鋰電池研發、新材料應用以及零部件開發領域的合作，共同開發「技術先進、具有成本競爭力的」電池概念及產品。未來，雙方還將立足動力電池，進一步探索電池回收、換電、V2G、碳減排、原材料供應透明度等領域。