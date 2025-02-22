陸投資綠能 2024年砸30兆元

研究組織Carbon Brief發布最新分析指出，大陸2024年在電動車、電池、可再生能源製造和能源效率相關產業等潔淨能源（Clean Energy）方面，投資了人民幣6.8兆元（約新台幣30兆元），接近全球在化石燃料上1.12兆美元（約新台幣36兆元）投資。

路透報導，Carbon Brief的報告指出，在產能過剩的背景下，即使大陸潔淨能源的投資增速從2023年的40%放緩至7%，但該領域仍然獲得巨額的資金支持，其中，有超過一半的投資是來自大陸快速發展的「新三樣」，即電動車、太陽能產業和鋰電池。

2024年潔淨能源產業對大陸GDP的貢獻上升至10%，高於2023年的9%；而潔淨能源產業的增長速度是大陸經濟整體增長的三倍，不過因增長趨緩，對大陸經濟增長的貢獻比例從2023年的40%降至2024年的26%。分析認為，有部分是因為通貨緊縮和可再生能源設備的價格暴跌。

在潔淨能源的各項產業中，電動車產業對GDP的貢獻最大，電動車與混合動力車生產帶來人民幣3兆元GDP，工廠投資貢獻人民幣1.4兆元，充電基礎設施則帶來人民幣1,220億元；太陽能產業則是第二大貢獻者，對GDP的貢獻達人民幣2.8兆元。

報告指出，大陸的潔淨能源產業已經連續兩年在實現大陸主要經濟目標方面發揮不可或缺的作用，供應增加與價格下降，使大陸潔淨能源部署速度遠超幾年前的預期，並推動潔淨能源在新興海外市場發展。

不過報告也認為，大陸的潔淨能源製造業在過去幾年的迅速擴張後，正面臨盈利能力疲弱和供應過剩的挑戰。要使產業恢復盈利，除了要維持其國內需求，還需要採取措施解決產能過剩問題。

研究人員預估，大陸潔淨能源投資將在2025年持續快速增長。而2026到2030年的下一個五年規劃，則需要更具野心的目標，以維持當前潔淨能源發展的水準，否則該產業可能從推動GDP增長的動力，轉變為拖累經濟的負擔。