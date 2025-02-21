釋出提振經濟訊號！兩會前李強召開國常會 倡發展服務消費

日前召開民營企業座談後，大陸持續釋出提振經濟的訊號。據新華社，大陸國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，研究服務貿易和服務消費有關工作。會議指出，發展服務貿易和服務消費是穩外貿、擴內需的「重要抓手（重要途徑、突破口）」。

新華社報導，今天召開的大陸國務院常務會議，內容為研究服務貿易和服務消費有關工作，審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，聽取2024年大陸國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況彙報。

會議指出，發展服務貿易和服務消費是穩外貿、擴內需的重要抓手。要著力創新提升服務貿易，全面實施跨境服務貿易負面清單，主動對接國際高標準經貿規則，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域研究推出一批新的開放措施。

會議還要求，積極促進服務出口，提升大陸服務企業國際市場開拓和國際化服務能力。打造一批服務貿易綜合改革開放平台，拓展服務貿易、數位貿易多雙邊和區域合作。

會議稱，要推動服務消費高質量發展，實施服務消費提質惠民行動，支持服務消費場景創新、業態融合、產業集聚，完善文化旅遊、餐飲住宿、養老托育、數位消費等領域標準。

據新華社，該會議還提到，通過「對外開放」、「對內放開」的辦法，綜合運用財政、稅收、金融等政策，充分利用市場力量，進一步增加優質服務供給，更好滿足群眾多樣化服務消費需求。

就新能源汽車動力電池回收利用，會議指出，當前大陸新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段，要強化全鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規範、安全、高效的回收利用體系，和要加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足跡計算等相關標準，以標準引領帶動回收利用等。