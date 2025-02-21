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DeepSeek下周開源5個代碼庫 凸顯台灣先進製程在AI競賽關鍵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek下周陸續開源5個代碼庫，學者認為這是凸顯台灣先進製程在AI競賽關鍵。路透
DeepSeek下周陸續開源5個代碼庫，學者認為這是凸顯台灣先進製程在AI競賽關鍵。路透

大陸人工智慧（AI）初創企業深度求索（DeepSeek），21日在官網X帳號宣布，接下來一周，會陸續來源5個代碼庫，每日都有新內容解鎖，進一步分享新的進展。

中華經濟研究院第二研究所暨日本中心副主任江泰槿21日指出，DeepSeek在國際間引發關注，背後仰賴的高效能運算晶片需求，凸顯先進製程在AI發展競賽中的關鍵角色。他認為台灣作為全球先進製程的重要供應者，更應善用此優勢，協助民主陣營建立可信賴的AI晶片供應鏈。

DeepSeek在官網X帳號指出，當前線上服務的模組已經過測試、部署完備，可以投入生產環境。公司將自己定義為小公司，每一次分享都會變成強有力的勢能，加速行業發展的旅程。DeepSeek並稱這個領域沒有高高在上的象牙塔，只有純粹的車庫創業精神與社區共築的創新力量。

江泰槿提到，政府已提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，正著眼於深化台灣與美國、日本等理念相近國家的戰略合作。透過「晶片驅動台灣產業創新方案」，可協助民主陣營國家加速開發下一代AI晶片，進而在AI技術發展競賽中保持領先地位。

CNBC報導，美國AI新創公司Scale AI執行長汪滔（Alexandr Wang）曾表示，DeepSeek 擁有大約5萬顆輝達H100高階晶片，並指「很明顯他們不能說出來，因為這違反美國所實施的出口管制，我相信他們擁有比外界想像的更多，他們未來會被晶片管制，和出口管制所限制。」

DeepSeek 先前的一篇研究論文顯示，使用大約2,000顆輝達的H800 晶片，這些晶片的設計目的是遵守美國2022年發布的出口管制措施，但專家指出，這些晶片幾乎不會減緩大陸AI發展進步。

AI DeepSeek 日本 美國

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