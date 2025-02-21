民企座談會後 大陸人大表態：盡快審議民營經濟促進法

大陸官方前召開睽違7年的民營企業座談會，接下來如何支持民企發展，備受關注。先前大陸已研議制定「民營經濟促進法」，人大常委會法工委表示，將進一步徵求各方面意見，修改完善草案，保證「民營經濟促進法」盡快審議訂定。

據澎湃新聞21日消息，大陸全國人大常委會法工委發言人辦公室回應社會對於上述法案的關切，常委會法工委指出，「近日，社會公眾特別是廣大民營企業和民營企業家十分關注民營經濟促進法草案二次審議」，2023年7月，中共中央、大陸國務院印發「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，要求強化民營經濟發展法治保障，2023年12月，中央經濟工作會議提出制定民營經濟促進法。2024年7月中共二十屆三中全會決定明確提出七項立法修法任務，其中就包括制定民營經濟促進法。2024年12月，中央經濟工作會議提出，訂定民營經濟促進法。

官方指出，「這充分體現了黨中央對民營經濟的高度重視和關心支持，同時也充分說明，制定民營經濟促進法、加強民營經濟法治保障，作為推動民營經濟健康發展、高品質發展的基礎工程，正當其時、十分必要」。

大陸全國人大常委會已將民營經濟促進法列入年度立法工作計畫，由國務院牽頭起草，並於2024年10月10日至11月8日向社會公開徵求意見，經修改完善後形成草案。2024年12月，草案提請人大常委會初次審議。會後，常委會法工委將草案印發各省市人大、中央有關部門以及部分高等院校、研究機構和54個基層立法聯繫點徵求意見；2024年12月25日至2025年1月23日，草案在中國人大網全文公布，向社會公開徵求意見，共收到249位社會公眾提出的574條意見和30封來信。

據指出，大陸全國人大憲法法律委、財經委和常委會法工委聯合召開座談會，進一步聽取中央有關部門、地方人大、基層立法聯繫點、協會商會、全國人大代表、企業代表的意見建議。各方面「對制定民營經濟促進法高度認同，對草案充分肯定」，普遍認為草案「對於全社會穩定預期、振奮信心、凝聚力量，激發民營經濟發展動能，推動高品質發展，發揮民營經濟在強國建設、民族復興中的重要作用，具有重大而深遠的意義」，建議進一步修改完善後盡快審議出台（訂定）。

全國人大憲法法律委、常委會法工委對標對表中共黨中央部署要求，聚焦「平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展，優化民營經濟發展環境」，突出法治「固根本、穩預期、利長遠的保障作用」，根據全國人大常委會審議意見和各方面意見，對民營經濟促進法草案進行修改完善。

常委會法工委指出，「立法法第32條規定，列入常委會會議議程的法律案，一般應當經三次常委會會議審議後再交付表決」，2025年2月24日至25日即將召開的大陸十四屆全國人大常委會第十四次會議將對民營經濟促進法草案進行二次審議。二審之後，常委會法工委還將進一步徵求各方面意見，修改完善草案，「保證民營經濟促進法盡快審議出台」。