人民日報曝任正非座談會發言：中國「缺芯少魂」緩解

中國官方17日舉辦民營企業座談會。人民日報今天的頭版刊出企業家在會上的發言，透露華為創辦人任正非表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱了。

任正非是出席17日民營企業座談會的企業家之一。港媒星島日報在19日曾報導，任正非在座談會上說，儘管中國在智慧駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」。

今天的人民日報頭版刊登座談會的相關報導，當中披露，任正非在會上說，「我們曾經『缺芯少魂』的憂慮已經減弱了，我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。

人民日報除了刊載任正非的發言之外，還有其他5名發言的企業家言論。

報導指出，杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興是位「90後」（指1990年代出生）。人民日報描述，「他在發言中動情地說：『我們的企業和我們自己，都是在中國土生土長的』。」作為回應，中共總書記習近平向他說，「你是這裡面最年輕的。國家的創新需要年輕一代貢獻力量」。

報導寫道，比亞迪股份有限公司董事長王傳福，從中國新能源汽車從零起步講起，亮出了成績單；新希望控股集團有限公司董事長劉永好，談到了企業創立43年後的今天，傳統產業依然能煥發新的生命力的緣由；上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮，分析了供應鏈布局上的國產化率持續攀升和上下游發展的強勁帶動力。

小米科技有限責任公司董事長雷軍則講述了這些年的曲折歷程，公司營收連續兩年負成長之後，2024年恢復了超30%的高速成長。

報導聲稱，雷軍對於未來發展充滿信心，表示「我們堅信，縱使國際風雲變幻，只要有以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民團結一致向前進，就沒有什麼是不能戰勝的。」

同時，這則報導提及，習近平有的放矢予以強調，黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。

習近平還在座談會上再次談到與民營企業家「怎麼交朋友的事」，強調親清政商關係。他指出，親和清本質上就是幹事和乾淨的關係，是辯證統一的，完全可以並行不悖。