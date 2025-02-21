大陸召開地方國資委會議 將推進國有經濟布局結構調整

大陸官方在17日召開民營企業座談會後，馬上接著也舉行了地方國資國企會議，官方指出，將「著力推進國有經濟布局結構調整」，深入研究形勢、研究市場、研究行業，立足自身基礎和優勢，推進國有資本「三個集中」。

據大陸國資委官網，2月18日至19日國資委在北京召開地方國資委負責人會議，總結2024年國資國企工作，交流經驗，研究部署今年重點任務。會議由國務院國資委黨委委員、副主任譚作鈞主持，國務院國資委黨委委員出席會議。

大陸國務院國資委主任張玉卓強調，要聚焦高質量發展主題，圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，進一步深化改革、加強監管、強化創新、優化結構，著力防範化解重大風險挑戰，「持續推動國有資本和國有企業做強做優做大」，更好發揮「科技創新、產業控制、安全支撐作用」。

會議認為，2024年地方監管企業運行頂住壓力，經濟效益築底企穩，實現增加值人民幣7.7兆元，完成固定資產投資7兆元，戰略性新興產業投資占比達21.8%，國有資本配置效率持續提升，在高水平科技自立自強上取得新突破；產業發展向新求質，新興產業佈局節奏加快，傳統產業轉型煥發新機，服務國家戰略和地方發展更加有力。

會議要求，要結合實際全力完成好今年國資國企各項目標任務，推動企業擴大有效投資，充分發揮示範帶動作用，積極助力穩就業、穩供應、穩暢通，帶動各類所有制企業融通發展；加快建立國有企業履行戰略使命評價制度，著力提升國有企業科技創新能力，推動企業加快關鍵核心技術攻關，打造靠創新進、靠創新強、靠創新勝的現代新國企；著力推進國有經濟布局結構調整，以編制「十五五」規劃為契機，深入研究形勢、研究市場、研究行業，立足自身基礎和優勢，推進國有資本「三個集中」，推動重點產業提質升級。

另據第一財經報導，今年國企將繼續發揮大陸經濟壓艙石的積極作用。從此前密集召開的地方兩會、地方國資會議來看，「重組整合」成為多地今年的重點任務。按照計畫，今年要推動經理層成員任期制和契約化管理剛性兌現等內容。

報導亦提及，張玉卓在會上表示，截至2024年底國有企業改革深化提升行動主體任務平均完成率已超過70%。各地國資委要以編制「十五五」規劃為契機，立足自身基礎和優勢，結合區域產業布局，大力優化產業結構，提升佈局結構的時代感，增強主業實業核心競爭力。

此外，過去一年，國有資本佈局結構優化調整動作不斷，成為國企改革發展的重頭戲。多家地方國企積極與大陸中央企業開展專業化整合，多個地方圍繞軌道交通、工業母機等領域，與中央企業聯合舉辦「共鏈行動」，共同帶動產業鏈上下游企業融通發展。