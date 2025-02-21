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港人喜到深圳吃喝遊玩 去年消費急增81%

中央社／ 香港21日電

香港市民去年在中國大陸深圳市的非現金支付交易總額達到人民幣122.73億元（約新台幣553億元），較去年飆升81%，這與港人近兩年喜到深圳吃喝遊玩的熱潮吻合。

香港文匯報今天報導，根據中國人民銀行深圳市分行昨天發布的數據，去年深圳出入境旅客達2.4億人次，其中入境外國人276萬人次，首次超過廣州、北京，僅次於上海，躍居大陸城市第二。

此外，去年境外人士在深圳非現金支付交易為198.87億元，較上年增加78%，其中港人消費占122.73億元，急增81%。

報導表示，港人在深圳的消費呈現「波浪式」上升態勢，週末及節假日的交易頻次顯著高於平日，「週末經濟」成為重要消費引擎。

據報導，港人在深圳的主要消費項目有餐飲、超級市場購物及醫療。在飲食方面，港人最喜歡火鍋與飲茶，醫療方面則是看牙齒。

2023年初COVID-19疫情結束後，香港和中國大陸逐步恢復正常通關，大陸訪港旅客固然馬上增加迅猛，但令人意外的是，香港卻也突然出現到深圳旅遊消費的熱潮。

綜合各方的說法，造成這股熱潮的原因，大概是深圳消費便宜、餐館服務好、兩地往來方便、有新鮮感，加上當地較以前整齊乾淨，所以港人不排斥到當地吃喝玩樂，且包括年輕一代，這是過去未有過的現象。

港人突然掀起深圳遊，至今令香港業者憂心忡忡，不少業者表示，由於大批港人北上深圳消費，以及節假日遠赴海外旅遊，雖然香港迎來大批陸客填補，但缺了港人在本地消費，他們的生意大不如前。

中國人民銀行 深圳 香港

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