蜜雪冰城開始招股擬集資145億元 3月3日在港上市

中國低價茶飲品牌蜜雪冰城日前通過港交所上市聆訊，今日起至26日招股，以每股202.50港元的價格發行1706萬股股票，預計集資34.5億港元（約新台幣145億元），並於3月3日在港交所主板掛牌上市。

綜合界面新聞、香港經濟日報報導，蜜雪冰城1月初向港交所遞交上市申請，於2月14日成功通過港交所上市聆訊。蜜雪冰城今日起至26日招股，計劃發行1706萬股，一成在香港公開發售，招股價為202.5元，約集資34.5億港元。蜜雪冰城將於3月3日掛牌上市，美銀證券、高盛及瑞銀為聯席保薦人。

蜜雪冰城已於本次首次公開募股（IPO）發行中引入5名基石投資者，包括英國資管巨頭M&GInvestments、紅杉中國旗下HongShan Growth、博裕資本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集團旗下HHLRFund, L.P.、美團龍珠旗下Long-Z Fund I, LP等，共認購2億美元（約新台幣65億元）。

據報導，IPO所得款項淨額約66%將用於提升端到端供應鏈的廣度和深度，如計劃通過建造新設施並改造和擴建現有設施以擴大在中國的產能，12%用於品牌和IP的建設和推廣，12%用於加強各個業務環節的數位化和智慧化能力，10%作營運資金和其他一般企業用途。

據蜜雪冰城招股書顯示，截至2024年9月30日已有超過4.5萬家門市。招股書引述灼識諮詢報告，蜜雪冰城是中國及全球最大的現製飲品企業。按照2023年的終端零售額計，蜜雪冰城是中國第一、全球第四的現製飲品企業，在中國及全球的市占率分別約為11.3%及2.2%。

截至去年9月底止9個月，蜜雪集團收入186.6億元人民幣，年增21.2%，毛利率32.4%，母公司擁有人應占利潤34.9億元人民幣，升45.2%。

蜜雪冰城成立於1997年，總部位於河南鄭州，其將「極致性價比」作為賣點，主打人民幣5到10元的飲品，旗下包括奶茶連鎖「蜜雪冰城」和大眾咖啡品牌「幸運咖」。