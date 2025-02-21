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AI眼鏡…下個億級商品

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸工信部直屬的科研事業單位‌中國信息通信研究院（以下稱中國信通院）宣布，正式啟動AI眼鏡專項測試，並首發RayBan-Meta AI眼鏡測試報告。該舉為AI眼鏡行業提供可參考的評價指標。分析認為該報告的發布標誌著AI眼鏡從概念驗證進入規模化商用階段。

AI眼鏡是一種融合視覺、聽覺等重要感知交互方式的可穿戴設備，有望率先成為「AI+消費」的重要新產品，成為下一個出貨量超過一億副的消費電子終端。目前業界普遍共識認為，2025年或將成為AI眼鏡元年。

目前，包括小米、百度、中國電信、Rokid及雷鳥等多家知名企業均計劃在今年上半年推出AI眼鏡產品。

報告發布意味通過建立科學評估體系，既解決行業「野蠻生長」階段的質量問題，又為AI眼鏡的產業化鋪平道路。消費者可依據該報告選擇合規產品，開發者則能精準定位技術突破方向，同時提供政策監管前瞻，為相關部門制定AI眼鏡入網標準提供數據支撐，預計後續將發布強制性安全規範。

據Wellsenn XR數據及預測，2025年AI眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透；到2035年AI眼鏡銷量有望達14億副。與此同時，IDC數據預計，全球AI眼鏡滲透率在2030年將達到20%。

標誌 消費者 眼鏡

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