快訊

高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

中國大陸提振消費 李強：中長期轉變發展方式的重大舉措

中央社／ 台北20日電

中國正在大力提振消費擴大內需。中國總理李強今天說，提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，也是中長期轉變發展方式的重大舉措。

中國居民消費占內需比重遠遠落後於先進國家。中共中央經濟工作會議去年12月敲定2025年的9大重點任務中，排在首位的是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。

據央視新聞聯播，中國國務院20日以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進行第12次專題學習，由李強主持。上海財經大學校長劉元春講解；中國國務院副總理丁薛祥、何立峰，國務委員諶貽琴交流發言。

李強表示，要深入貫徹落實中共總書記習近平和黨中央關於擴大國內需求的決策部署，把經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以更大力度和更精準措施提振消費，持續增強消費對經濟發展的基礎性作用。

李強在聽取講座和交流發言後表示，內部可循環、內需為主導是大國經濟的獨有優勢。提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，也是「中長期轉變發展方式的重大舉措」。要把消費放在更加突出的位置，更多依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。

他說，要緊扣居民需要挖掘中國巨大消費潛力。要大力促進服務消費，全面提升教育、醫療、文化、體育、旅遊、養老、家政服務等領域的供給水準。要大力促進科技消費，釋放人工智慧終端產品等消費潛力。要大力促進細分市場消費，順應多元化、差異化趨勢，開發優質產品和服務，激發新的消費需求。

李強還說，要突出重點加大政策支持，政策資源更多用於撬動性、帶動性強的領域，更好發揮市場力量提振消費。要找準要害加快改革破題，放寬相關行業市場准入，增加高品質消費供給。要把支持政策和改革舉措協同起來，形成促消費的合力。

根據世界銀行的資料，美國、德國、日本等8個主要先進國家在人均國內生產毛額（GDP）超過1萬美元時，居民消費占內需的比重平均為55.7%。2023年，中國人均GDP超過1.2萬美元，居民消費占內需的比重僅為40%。

中國2024年GDP為人民幣134兆9084億元（下同，約新台幣607.1兆元），年增5.0%。但消費增速疲弱，社會消費品零售總額48兆7895億元，年增3.5%，比2023年（7.2%）回落3.7個百分點。

國務院 李強 經濟發展

延伸閱讀

庫克群島與中國簽多項雙邊合作 惹紐西蘭不滿

川普揮舞關稅大棒之際 日本經濟代表團明起訪問北京

哈爾濱亞冬會今閉幕 李強將與庫克群島、蒙古總理出席

陸國務院總理李強：因時勢加大逆周期調節力度 加強政策與市場互動

相關新聞

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

中國國家主席習近平16日會晤民營企業，參與會議的企業家陣容受矚。座位安排上，王傳福和雷軍中間有一位坐姿特別的企業家，他微...

曾為台灣水果採購大戶 昔日大陸「水果一哥」2024年關近千店

被視為「中國水果連鎖零售第一股」、「水果一哥」，且曾因大量採購台灣鳳梨等水果在兩岸果界有一定知名的高端水果零售品牌百果園...

正研議大修「兩岸條例」？陸委會：居住證僅為議題之一

陸委會主委邱垂正日前拋出將會提出修「兩岸條例」，將居住證納管，而陸委會副主委梁文傑20日進一步透露，現在討論的是「比較全...

跟隨習近平「愛拚會贏」 陸經濟大省定方針撐民企

中國國家主席習近平日前召開座談會表態支持民營經濟，廣東、浙江等經濟大省隨後邀請民企負責人出席會議，強調要為企業紓困解難，...

地緣政治影響外企投資 中國大陸推穩外資行動方案

中國昨天公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施。官員今天坦言，受到地緣...

致信美新任商務部長 陸商務部長：希望平等對話磋商

大陸商務部部長王文濤19日向美國新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）致信，祝賀其就任美國第41任商務部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。