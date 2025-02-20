跟隨習近平「愛拚會贏」 陸經濟大省定方針撐民企

中國國家主席習近平日前召開座談會表態支持民營經濟，廣東、浙江等經濟大省隨後邀請民企負責人出席會議，強調要為企業紓困解難，並且研究新的支持政策及廢除束縛民營經濟的過時政策。

習近平17日出席民營企業座談會並信心喊話「民營企業家大顯身手正當其時」，並盼各企業老闆「先富促共富」，在困難中保持「愛拚會贏」的精氣神。由於正逢中國面臨美國新一輪貿易戰及高科技競爭之際，加上中 國經濟長期低迷，分析認為這場會議顯示官方默認在當前情勢下需要民營企業。

習近平表態後，各經濟大省也緊隨其後定出方針。香港明報今天報導，浙江省委書記王浩昨天在會議中強調，全省各地各部門要持續營造穩定、公平、透明、可預期的發展環境，做到「有求必應、無事不擾」；依法保護民企和民營企業家合法權益，降低企業營運成本，政策落實到位、應有服務提供到位、承諾履行到位。

王浩還提到，要引導民企和民營企業家積極主動適應外部變化，大力培育科技企業龍頭、「專精特新小巨人」、製造業單項冠軍、獨角獸企業；促進民營經濟業者成長，培養一支有政治方向、能力、擔當、文化內涵的浙江民營企業家隊伍。

廣東省委書記黃坤明昨天則主持召開人工智慧與機器人產業發展座談會，聽取相關行業領域科學家、企業家的意見建議，強調要推動廣東人工智慧與機器人產業發展加快。

湖南省委書記沈曉明昨天也主持召開民企座談會強調，民企和民營企業家未來在湖南發展將迎來更多機遇和空間。全省各級各部門要聽取企業意見建議，幫助企業紓困解難，既要研究新的支持政策，也要廢除束縛民營經濟發展的過時政策。

海南、山西省委也在昨天召開常委會會議。山西省委書記唐登杰指出，要引導和幫助該省民營企業和民營企業家保持發展定力，貢獻推進鄉村振興、促進區域協調發展、保障和改善民生等；海南省委書記馮飛則說要落實紓困政策，不斷降低企業負擔。