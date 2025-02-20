致信美新任商務部長 陸商務部長：希望平等對話磋商
大陸商務部部長王文濤19日向美國新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）致信，祝賀其就任美國第41任商務部長，同時就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切，表示中方希望通過平等對話磋商解決各自關切。
根據中國駐美大使館微信公眾號，王文濤強調，美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿。中美雙方在芬太尼管控方面已經進行廣泛深入的合作，並取得顯著成效。美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞。中方希望通過平等對話磋商解決各自關切。
王文濤指出，經貿關係是中美關係的重要組成部分，中美作為世界最大的兩個經濟體，加強經貿合作對各自發展及全球經濟增長都具有重要意義。中方願與美方共同努力，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，加強對話，管控分歧，促進合作，為兩國工商界開展務實合作營造公平、可預期的政策環境。
美國參議院在18日以51票贊成、45票反對的結果確認盧特尼克為美國商務部長，他曾任金融服務公司菲茲傑拉德（Cantor Fitzgerald）執行長，是川普的競選捐款人之一，一直支持對美國進口產品徵收關稅。盧特尼克的上任，被視為美國總統川普「美國優先」貿易議程的關鍵一步。
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