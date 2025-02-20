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大陸2月LPR維持不動 符合市場預期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（20日）公布2025年第二期貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR均未調整，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%。（中新社）
中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（20日）公布2025年第二期貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR均未調整，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%。（中新社）

中國人民銀行大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（20日）公布2025年第二期貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期以上LPR均未調整，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，符合市場預測。

LPR是大陸貸款利率定價的主要參考基準，新華社報導，在LPR帶動下，貸款利率穩步下行。最新數據顯示，1月新發放企業貸款加權平均利率約3.4%，比上年同期低約40個基點；新發放個人住房貸款加權平均利率約3.1%，比上年同期低約80個基點。

《第一財經》此前發布的調查顯示，大陸經濟學家們預計2月分LPR利率水平和大型金融機構存款準備金率下調的可能性較小，不過大陸央行仍可能會在今年內擇時降準降息。

東方金誠研究發展部此前指出，在物價水平偏低，外部經貿環境變數加大，以及房地產市場止跌回穩勢頭還需進一步鞏固的背景下，2025年大陸央行會繼續實施有力度的降息，屆時會引導LPR報價跟進下調。

廣開首席產業研究院連平表示，降準降息配合財政政策加大政府舉債規模，支持銀行信貸投放。全年有望下調存款準備金率1個百分點左右，綜合使用買斷式逆回購、購買國債等工具釋放較大規模流動性；預計下調政策利率0.4-0.5個百分點，進一步推動LPR調降0.3-0.6個百分點。

中國人民銀行 大陸央行 經貿

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