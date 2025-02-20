陸擬收緊稀土開採控制 未獲稀土指標組織和個人不得從事開採及冶煉

中國大陸擬收緊對非國營企業稀土開採的控制，未獲得稀土指標的組織和個人不得進行開採和冶煉分離生產活動。

據中新社報導，大陸工信部昨19公開徵求《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）（公開徵求意見稿）》《稀土產品資訊追溯管理辦法（暫行）（公開徵求意見稿）》的意見。兩個管理辦法旨在落實《稀土管理條例》，有效保護和合理開發利用稀土資源，維護生態安全，促進稀土產業高品質發展。

《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）》的徵求意見稿中規定，工業和信息化部、自然資源部、國家發展改革委負責稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理工作，制定下達年度稀土開採和稀土冶煉分離總量控制指標。

它規定，稀土開採企業和稀土冶煉分離企業應為國家推動組成的大型稀土企業集團及所屬稀土開採企業及稀土冶煉分離企業。除上述企業，「其他組織和個人不得獲得稀土指標」。而「未獲得稀土指標的組織和個人不得進行稀土開採和冶煉分離生產活動」。

《稀土產品資訊追溯管理辦法（暫行）》徵求意見稿則規定，工業與資訊化部會同自然資源部、商務部、海關總署、國家稅務總局等部門建立稀土追溯系統，加強稀土產品全過程追溯管理，推動相關部門資料共享。

它規定，自然資源部、商務部、海關總署、國家稅務總局等部門依據職責將稀土開採指標、出口許可、產品出口、專用發票等相關數據與稀土追溯系統做好銜接。