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港再打CEPA牌 修訂協議3月實施

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港再打ＣＥＰＡ牌，ＣＥＰＡ第二份修訂協議將於三月一日實施，主要內容是進一步降低香港企業和專業人士進入大陸服務業市場門檻，對港府來說，是為應對國際經濟局勢的新變。

ＣＥＰＡ即「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」，相當於香港與大陸簽訂的自由貿易協議，首簽於二○○三年，隨後開放大陸居民赴港個人遊（後來稱為自由行）等措施，解救了香港困頓局面。ＣＥＰＡ簽署以來，不斷以修訂協議的方式擴闊內容。去年有了第二份修訂協議，將於今年三月實施。

港府和大陸商務部昨日召開宣講會，港府商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠在會上說，ＣＥＰＡ第二份修訂協議實施，進一步降低香港企業和專業人士，進入大陸服務業市場的門檻，在香港具優勢的服務領域，例如金融、電訊、電影、電視以及旅遊等，都增添開放措施，大部分措施適用於大陸全境，或在大灣區先行先試。

黃少珠又稱，全球化和國際貿易受單邊主義和保護主義的挑戰下，香港政府必須採取措施捍衛自由貿易以及多邊貿易制度。港府會協助業界用好各項優惠措施，也會在目前ＣＥＰＡ的基礎上，繼續尋求與大陸推進更高水平的開放和更緊密的經貿合作，為業界在大陸爭取最大發展空間。

大陸商務部台港澳司司長樊世杰在會上稱，本輪ＣＥＰＡ服務貿易協議修訂在開放幅度、制度創新和規則對接都取得積極成效，進一步擴大開放領域，降低准入門檻。他還說，截至一月，累計有三四二○多家香港企業享受ＣＥＰＡ的優惠措施到大陸投資發展；ＣＥＰＡ個人遊開放以來，大陸個人遊城市陸續增至五十九個，大陸訪港的遊客數量增幅超過百分之三百。去年大陸放寬由香港入境居民攜帶行李物品的免稅額度至一萬二千元人民幣，各種措施促進香港商貿服務業和旅遊業發展。

門檻 香港

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