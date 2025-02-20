華為任正非示警：陸科技業「表面的繁榮掩蓋內功不足」

大陸國家主席習近平日前召開民企座談會，網路也流傳六位企業家會上發言摘要。其中，華為總裁任正非表示，儘管大陸在智慧駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」。

暌違七年，中共總書記習近平十七日召開民企座談會，包含華為創始人任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望集團董事長劉永好、上海韋爾半導體股份董事長虞仁榮、杭州宇樹科技創始人兼ＣＥＯ王興興、小米董事長雷軍等分別發言。

港媒星島日報報導，網路上已經流傳上述六人的發言稿，其中任正非稱，未來五年是大陸科技產業的生死窗口期，並透露華為已啟動「備胎計畫2.0」，聯合中國大陸的兩千間企業，重構半導體、資訊業軟體等關鍵領域的生態系統，目標是在二○二八年實現全產業鏈自主化率超過百分之七十。

不過對於近期大陸在創科各領域的突破，任正非仍保持警惕。他在座談會上說，儘管大陸在智慧駕駛、半導體等領域取得了顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」的問題，呼籲民企加強核心技術研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。

分別在二○一八年及今年兩次參加民企座談的全球最大電動車製造商比亞迪董事長王傳福，則在會上表示，民企應積極參與全球化競爭，拓展國際市場，並呼籲民企應重視人才的培養與引進。王傳福於會後接受央視採訪說，大陸新能源汽車的技術無論從產品、技術還是產業鏈，應該說領先大約三至五年，只有開放創新，才能讓世界感受到這種好的產品。

座談會後大陸不少單位都有所呼應。大陸國家金監總局黨委十八日召開會議，宣示要保持對民企穩定有效的增量信貸供給，確實提高民企融資滿足度。大陸最高檢昨日也召開黨組會議，強調要為民營經濟發展提供有力法治保障，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。大陸昨日也發布「穩外資行動方案」，提出支持試點地區抓好增值電信、生物技術、外商獨資醫院領域開放試點政策宣貫落實，推動相關領域外商洽談項目盡早落地。