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打造東北亞國際化中心 瀋陽釋9283億人民幣投資機會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

瀋陽市建設東北亞國際化中心城市發布暨招商活動18日舉行，發布513個應用場景，釋9283億元（人民幣，下同）投資與合作機會。

中新社報導，2024年，瀋陽獲批東北亞國際化中心城市的性質定位。此次以「攜手共享機遇 同心共贏未來」為主題舉辦的發布活動，採取1+5形式，分會場分別設在日本東京、南韓首爾、俄羅斯莫斯科等5個國際化大都市，全面展示瀋陽攜手海內外企業共享建設東北亞國際化中心城市機遇的開放胸襟、合作願望。

當天，瀋陽發布《瀋陽市建設東北亞國際化中心城市行動綱要》，發布瀋陽市建設東北亞國際化中心城市目標場景和應用場景。其中，圍繞建設國際化臨空經濟區、暢通「空陸海網」立體開放通道等12個目標場景，策畫推出65個應用場景；圍繞建設製造業智能化產業園區、綠色化低碳轉型示範園區等25個目標場景，策畫推出108個應用場景。 　　

德國聯邦中小企業聯合會大區會長弗里德曼·霍菲格表示，瀋陽地理位置得天獨厚，交通網絡發達，能讓德國的產品更便捷地輻射到整個東北亞地區。通過此次活動感受到瀋陽開放發展的活力，未來將助力德國與瀋陽經貿合作取得更多成果。 　活動中，招商代表授聘儀式成為一大亮點，授聘138名全球招商代表，有效擴大招商引資朋友圈。同時，綠色航油生產基地項目、國家新能源產業綜合試點項目等30個重點項目現場簽約，涉及高端裝備、汽車及零部件、資訊技術等產業領域，預計投資額1730億元。

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