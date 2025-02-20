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大陸TV銷售 連四個月增長

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

受益於大陸消費品「以舊換新」國家補貼政策影響，研調機構洛圖科技（RUNTO）發布最新報告顯示，今年1月，大陸電視市場品牌整機出貨量為442萬台，年增5.5%，已連續四個月增長，更是近13個月最高。

其中，TCL以行業唯一的百萬台以上出貨量居當月銷售冠軍，年增50%也是行業第一。小米（含紅米）1月的出貨量約為85萬台，市占為19.2%，位居當月市場第二。紅米在近期的線上市場表現持續出色，對整體品牌存在貢獻。

根據洛圖科技發布「中國電視市場品牌出貨月度快報」數據顯示，2025年1月比2024年12月增長16.8%。洛圖預測，今年第1季，中國大陸電視整體市場的出貨規模將達到約871萬台，年增3.2%。

今年1月，大陸電視市場前八大主力品牌分別為：TCL、小米、海信、創維、長虹、海爾、康佳、華為以及含子品牌的出貨總量，合併市占率達96.5%。

TCL、海信和創維三大傳統主力品牌（含子品牌），1月合併出貨量約為273萬台，年增18.7%，合併市占率為61.8%。排在第四名之後的長虹、海爾和康佳三個品牌，在1月的合併出貨量約為61萬台，與2024年12月相比大幅增長36.6%；合併市占率為13.7%，比去2024年12月提升2個百分點。

同時，華為和外資四大品牌三星、索尼、夏普、飛利浦，雖然也受益於「國補」大環境，但在1月的出貨量繼續承壓，挑戰則來自大陸國產傳統品牌的綜合競爭力。

TCL 品牌 市占率

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