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大陸上月70城市房價指數 跌幅收窄至5%
大陸1月70個大中城市房價指數，年跌幅收窄至5%，與上月相比停滯不前，代表儘管大陸政府繼續努力支撐市場，但受危機打擊的房地產行業仍努力保持穩定。
根據穆迪信評（Moody's Ratings）一份研究報告，關鍵指標代表房地產市場的可持續復甦仍不確定。
路透根國家統計局數據計算，1月大陸70個大中城市，新房價格指數價格連續第2個月保持不變。與去年同期相比，新房價格下跌5%，收窄上個月5.3%的跌幅。
根據1月官方數據顯示，2024年未售出的新房總數為3.9億平方公尺，比上一年增長16.2%。此外，以建築面積衡量的新建築開工量與2024年同期相比則下降23%。
經計算1月70個大中城市，新建住宅價格指數與上月相比上漲的有24個，2024年12月有23個、下跌42個；2024年12月有43個、持平4個，與2024年12月相同。
大陸國家統計局城市司統計師王中華解讀，1月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格與上月相比繼續上漲，二、三線城市與上月相比總體略降；一、二、三線城市與上年相比降幅均持續收窄。
穆迪信評表示，如存在積極的收入預期、穩定或不斷上升的房地產價格預期，以及較低的庫存水準，這代表供應管理嚴格，預計房地產銷售將出現更可持續復甦。
2024年下半年，政策制定者加大了支持大陸房地產市場的力度，該市場在2021年陷入低迷。
大陸央行上周發布的貨幣政策實施報告中，房地產行業加入了被標記為獲得更多信貸支持的關鍵領域名單。
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