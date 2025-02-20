全球電池片出貨 陸企占前五強

行業資訊媒體InfoLink日前發布2024年全球電池片出貨排名，前五名全是陸企，分別是通威股份、中潤光能、捷泰科技、英發睿能、愛旭股份。與2023年相比，除了通威龍頭地位不變外，其餘名次發生大變化。分析認為技術迭代、出海布局與企業業務調整，致名單大洗牌。

綜合界面新聞、華夏能源網報導，InfoLink調研，2024年前五大電池片供應商的全球總出貨量為162.8GW，年減約10.7%，結束過去數年高速增長的趨勢。該機構在2023年統計前五電池廠家總出貨量達到近182GW。

在2024年出貨排名上，除了通威股份維持第一外，2023年排名第二的愛旭股份掉至第五；中潤光能、捷泰科技分別較上年前進一位，2024年分列第二和第三；新上榜企業英發睿能排名第四；原第五位的潤陽股份則跌落榜外。

觀察去年排名前五企業，他們2024全年電池片總出貨量中，TOPCon電池片以109.3GW的累計出貨，占到總出貨量的67%。在行業向N型技術轉型的大趨勢下，採用TOPCon技術的企業具有明顯優勢。此外，能積極在海外布局的企業，出貨有所增長。比如排名第二的中潤光能2023年以來在寮國合計布局9GW電池片、3GW組件產能，有效規避美國對東南亞四國太陽能產能的「雙反」貿易壁壘，從而保持領先排名。此外，排名第三、四的捷泰母公司鈞達股份與英發睿能也預計在阿曼王國與印尼建設生產基地。

排名第一通威則因業務調整拉動出貨。通威2024年上半年多地基地產線進行PERC項目改造，以及自用比例提升至六至七成，加上眉山與雙流產能相繼投產，帶動下半年出貨提升。

InfoLink認為，2024年太陽能電池產業在供應過剩的陰影下艱難前行。高效電池產能的高速擴張加劇供需失衡，價格戰持續升級。TOPCon電池片價格去年跌幅達40%。在成本與上下游價格擠壓下，電池企業皆掙扎盈虧邊緣，行業深陷寒冬。不過該機構稱2024年市場價格觸底跡象漸顯，供需失能狀態有望朝修復發展。

交銀國際近期研報認為，隨著需求增長，過剩幅度會收窄，電池片環節產能過剩較輕微，有望較快且率先在太陽能主產業鏈中實現供需平衡。