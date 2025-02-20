快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

DeepSeek熱潮發威 助力大陸國產DRAM

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

隨著DeepSeek在大陸各類應用上的大規模使用，將直接刺激業界對於大容量DRAM晶片需求，尤其DeepSeek在AI領域的突破，不僅降低了技術門檻，亦可能間接助力大陸國產DRAM競爭力提升。

陸媒《芯智訊》報導，Counterpoint Research分析師研究總監MS Hwang表示，隨著中國政府在資料標記（Data Labeling）、設備投資及產業扶持政策上的全面支持，中國AI與半導體產業的競爭力將在未來兩年內顯著提升，

以成本來看，2024年第1季韓國DRAM每Gb生產成本約0.23美元，中國DRAM廠商則可將成本壓低至0.20美元。隨著技術升級與量產規模的擴大，固定成本將進一步降低，使中國DRAM廠在全球市場中更具競爭力。同時，長鑫存儲、兆易創新等中國記憶體大廠正積極擴建產能，預計未來兩年將顯著提升市占率，並減少對進口技術的依賴。

儘管華為昇騰（Ascend）920 GPU僅支援HBM2E，技術上落後目前主流的HBM3E約兩年，但DeepSeek高效的AI軟體優化能力，即使在相對低階的硬體平台上也能發揮出色的運算能力，中國大陸仍可在AI訓練與推理領域維持競爭力。

此外，中芯國際及長鑫存儲正在推動14-28奈米製程的矽仲介層及High K金屬柵極（HKMG）技術，不僅降低生產成本，也提高整體供應鏈的自主性與穩定性。

Counterpoint Research預期，2025至2026年將是中國半導體產業關鍵時期，設備供應仍是中國半導體發展最大的挑戰，不過北方華創的低溫蝕刻技術已成功應用於長江存儲量產276層NAND快閃記憶體晶片，計畫未來兩年內擴大使用更多國產設備，降低對外部供應的依賴。隨著AI應用需求的快速成長，從自動駕駛、智慧製造到生成式AI應用，中國的記憶體與半導體供應鏈將扮演更加關鍵的角色。

半導體 競爭力

延伸閱讀

晶片關稅100％減至25％還延後…台積電卻漲不動？ 因隱憂更大

晶片設計軟體大廠益華財測不如預期 盤後股價下挫

買方採購策略轉趨被動 DRAM首季合約價恐全面走跌

南亞科1月營收微降至21.62億元 預估「最壞情況已過」下季回溫

相關新聞

華為任正非示警：陸科技業「表面的繁榮掩蓋內功不足」

大陸國家主席習近平日前召開民企座談會，網路也流傳六位企業家會上發言摘要。其中，華為總裁任正非表示，儘管大陸在智慧駕駛、半...

DeepSeek「AI天才少女」求媒體收手 捧得多高摔得多重

大陸國產AI大模型DeepSeek研發成員之一，被外界稱為「AI天才少女」羅福莉，被傳獲小米創辦人雷軍以千萬人民幣年薪「...

陸新突破 腦機接口「雙環路」問世

大陸腦機接口技術再有新突破。天津大學近日表示，該校腦機海河實驗室和北京清華大學積體電路學院，聯合開發出一款基於憶阻器神經...

華為手機加速「出海」但海外新機不搭載鴻蒙系統

華為手機產品加速重返國際市場，但海外新機沒有搭載鴻蒙系統，華為18日在馬來西亞吉隆坡舉辦全球發表會，華為旗下全球首款商用...

陸穩民營經濟？視兩會發展

大陸再次召開高規格民營企業座談會，大陸國家主席習近平於會中發表講話，大陸證券界人士認為，此舉是向外界釋出支持民企的正面訊...

陸與阿拉伯國家加強金融合作

在國際經貿紛爭不斷延燒之際，大陸與海灣阿拉伯國家的央行行長日前首度舉行面對面會議，雙方宣告將加強金融合作，擴大金融市場雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。