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大陸鋰電池設備商出口喊停

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

為反制美國，大陸一家公司已停止出口用於處理電動汽車電池金屬鋰的設備，即顯示已有製造商開始實施北京當局所提議的出口管制措施。

路透報導，江蘇久吾高科技今年1月時通知客戶，從2月1日起將停止出口一種名為吸附劑（Sorbent）的過濾設備。分析人士稱，大陸是世界上最大的吸附劑生產國，用於從鹽水或其它含有電池金屬的溶液中提取鋰，但基於北京方面不願分享數據，市場規模很難確定。

另一家鋰提取技術公司高管表示，久吾高科技和另一家主要吸附劑生產商藍曉科技新材料，正與政府就提案進行談判。藍曉科技董事長1個月前曾表示，該公司海外擴張計畫包括向客戶轉讓技術。

大陸商務部曾於1月2日發布關於「中國禁止出口限制出口技術目錄」調整公開徵求意見的通知。此次目錄調整擬將電池正極材料製備技術，納入限制出口部分，並計劃加強對提取金屬鎵和鋰的一些技術和技術的限制。意見反映已在2月1日截止。

路透援引行業人士的話指出，儘管上述僅是提案，但已經對出口受限物品到「不友好國家」產生威懾作用。大陸一名國際律師稱，這對清潔能源行業的客戶產生「寒蟬效應」，該律師指出，大陸商務部官員曾訪視多家公司並討論提案，還對其中一家公司警告，不要繼續進行一項正在談判中的10億美元出口交易，他還說，銀行在批准出口融資時也要求提供額外的批准。

北京 大陸商務部 客戶

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