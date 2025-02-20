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大陸房企重啟發行美元債券

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸房企綠城中國公告稱，公司計劃增發總額1.5億美元的優先票據，年利率8.45%。業內人士表示，上次房企發行美元債是在去年7月，去年8月至今年1月都沒有房企發行美元債。從綠城擬發行美元債來看，代表大陸房企美元債發行開始「破冰」重啟，傳遞出房地產市場信心逐漸恢復的信號。

這是綠城中國時隔三年再度發行美元債，綠城中國為此付出高息代價，這筆票據票息率8.45%。可供對比的是，2024年越秀地產、五礦在境外發行的債券票息區間介於4%-4.6%之間。

《證券時報》報導，鏡鑒諮詢創始人張宏偉認為，能夠率先發債的房企，主要是最近兩年整體業績表現相對不錯的。從綠城擬發行美元債來看，標誌著房企美元債發行近期開始啟動了，儘管綠城此次發債成本略高於以往，但是能盡早獲得融資，對公司發展更加有利。

中指研究院最新數據顯示，1月大陸房地產企業債券融資總額為人民幣509.8億元，信用債、ABS仍是融資主力。

房地產 業績 標誌

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