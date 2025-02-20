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大陸70城房市呈現弱復甦 向上持續性仍不確定

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸1月70個大中城市房價指數，年跌幅收窄至5%。（中新社）
大陸1月70個大中城市房價指數，年跌幅收窄至5%。（中新社）

大陸官方數據顯示，1月70個大中城市房價指數年跌5%，年跌幅雖有所收斂，但與前月相比則停滯不前，代表儘管大陸政府繼續努力支撐市場，但受危機打擊的房地產行業僅呈現弱復甦狀態。

路透根據大陸國家統計局數據計算，1月大陸70個大中城市中，新房價格指數連續第2個月保持不變。與去年同期相比，新房價格下跌5%，較前月下跌5.3%有所收斂。

數據顯示，2024年未售出的新房總數為3.9億平方公尺，比前一年增長16.2%。此外，以建築面積衡量的新建築開工量下降23%。

70個大中城市中，1月新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有24個，比前月增加1個；二手住宅按月上漲城市有7個，比前月減少2個。

大陸國家統計局城市司統計師王中華解讀，1月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格與前月相比繼續上漲，二、三線城市與前月相比總體略降；一、二、三線城市與上年相比降幅均持續收斂。

根據穆迪信評一份研究報告，大陸房地產市場復甦持續性仍不確定。穆迪表示，如果存在積極的收入預期、穩定或不斷上升的房地產價格預期，以及較低的庫存水準，這代表供應管理嚴格，預計房地產銷售將出現更可持續的復甦。

大陸多地去年積極推出穩定房地產市場的措施，主要包括降低抵押貸款利率和最低首付比例，以及提供稅收優惠以降低房屋交易成本，這些措施有助於縮小新房價的跌幅。

大陸房市悲觀情緒雖有所緩解，但分析認為市場復甦持續性仍不確定，亟需更多支持性政策穩定市場。

大陸央行上周發布的貨幣政策實施報告中，房地產行業加入了被標記為獲得更多信貸支持的關鍵領域名單。

香港《經濟日報》引述人行前官員盛松成認為，從過去幾年的發展看，今年大陸房地產市場降幅將進一步收斂，2026年回穩的可能性較大，但能否實現還需要看政策力度、居民預期、經濟環境等多重因素，市場出現波動也是有可能的。

他並指出，要促進房地產市場止跌回穩，上海、深圳、北京限制性政策仍然有放鬆空間。相信一、兩年內大部分城市都可以止跌回穩，三、四線城市則需更多時間。

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