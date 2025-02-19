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華為手機加速「出海」但海外新機不搭載鴻蒙系統

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為手機加速「出海」但海外新機不搭載鴻蒙系統。（法新社）
華為手機加速「出海」但海外新機不搭載鴻蒙系統。（法新社）

華為手機產品加速重返國際市場，但海外新機沒有搭載鴻蒙系統，華為18日在馬來西亞吉隆坡舉辦全球發表會，華為旗下全球首款商用三折機—華為Mate XT非凡大師正式在海外發表。

據瞭解，華為Mate XT非凡大師代表著華為在手機方面的最高技術實力，華為曾稱，這款手機是世界上最大、最薄的折疊手機，展開時厚度僅為3.6毫米，該手機此前已於2024年9月10日在中國市場發布。

值得一提的是，在海外市場，華為只提供華為Mate XT非凡大師16GB+1TB版本，售價3,499歐元，按照即時匯率，合人民幣約26,629元，高於大陸國行版的售價人民幣23,999元。據瞭解，華為三折疊海外版並未搭載鴻蒙系統，而是採用基於AOSP的EMUI 14.2系統。

眾所周知，華為自2019年遭遇美國的多輪制裁後，其終端業務大幅受挫，海外市場銷量大幅下滑，不過，近來，隨著華為手機恢復正常產品推出節奏，華為開始在海外市場頻繁活動。

2024年12月12日，華為在杜拜舉行海外旗艦產品發布會，發布華為Mate X6折疊屏手機和華為nova 13系列手機等中高端產品，但這兩款產品均搭載EMUI作業系統。

另外，華為還在巴黎、新加坡、杜拜、米蘭、慕尼黑、伊斯坦堡、華沙和墨西哥城等國際都市設立巨幅看板，提升品牌在全球市場的知名度和影響力。

公開報導顯示，華為已計畫進軍多達60個國家和地區。2024年4月發布的華為Pura 70系列已向60多個國家和地區出貨，2024年11月底發布的華為Mate X6自發布後，也迅速拓展至海外市場。目前已在歐洲、中東、南美等30多個國家和地區成功上市。

銷量方面，據產業鏈人士透露，2023年，華為就低調重新啟動海外市場，2024年整體銷量，海外占比約兩成。其中，2024年上半年相對更低，海外銷量占比僅不到12%，與2023年一整年基本持平。

對於華為加速重返海外市場，IDC中國研究經理郭天翔表示，EMUI作業系統就是以前最早的華為作業系統，也是基於安卓改的，受到制裁以後不能升級到最新的安卓。比如現在安卓廠商都是基於安卓15修改系統，華為這個應該只能停留在安卓10，另外現在谷歌服務華為在海外市場的手機應該都不能用。

知情人士認為，儘管過去幾年華為遭遇了美國的多輪制裁，但依舊堅持全球化，未來，華為也仍將堅持全球化戰略。

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