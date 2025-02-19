DeepSeek「AI天才少女」求媒體收手 捧得多高摔得多重

大陸國產AI大模型DeepSeek研發成員之一，被外界稱為「AI天才少女」羅福莉，被傳獲小米創辦人雷軍以千萬人民幣年薪「搶人才」成為焦點。羅福莉深夜發文求自媒體勿再把她神化及滋擾她的親友，指「捧得多高摔得多重」，強調只想安靜做難而正確的事。

羅福莉，籲勿打擾家人朋友。隨著DeepSeek大紅，以及被傳獲雷軍高薪挖角後，羅福莉在網絡人氣急漲。她深夜突在朋友圈發文，向自媒體「求饒」。羅福莉希望自媒體勿再把她神化及打擾她的親友。

羅福莉在文中寫道：「請網路還我一片安安靜靜做事的氛圍吧！……如果我是一個技術圈內的不認識羅福莉的人，看到那些充滿一堆事實性錯誤、low到爆的AI風自媒體文章，也會默默給那些買熱搜的評論點個讚。」