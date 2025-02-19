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陸1月FDI年減13% 官方急推2025穩外資方案
大陸商務部19日發布統計數據顯示，2025年1月大陸全國新設立外商投資企業4,229家，年減7.8%；實際使用外資（FDI）金額人民幣975.9億元，年減13.4%，較上期增加27.5%。值得注意的是，大陸官方同日推出2025年穩外資方案，內容提到要擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。
陸商務部官網訊息指出，從行業看，製造業實際使用外資人民幣287.8億元，服務業實際使用外資人民幣667.8億元。
其中，商務部特別列出，高技術製造業實際使用外資人民幣122.4億元，佔全國實際使用外資的12.5%，較2024年全年提高0.8個百分點。
此外，醫藥製造業、科技成果轉化服務實際使用外資分別增長68.4%和23.9%。
從投資來源地看，英國、韓國、荷蘭、日本實際對陸投資分別增長324.4%、104.3%、76.1%、40.7%（含通過自由港投資數據）。
大陸國務院辦公廳19日發布關於轉發商務部、國家發展改革委《2025年穩外資行動方案》的通知。內容提到，要支持試點地區抓好增值電信、生物技術、外商獨資醫院領域開放試點政策宣貫落實，對相關領域外商洽談項目開展「專班式」跟蹤服務，及時協調解決問題，推動項目盡早落地。
方案提到要落實全面取消製造業領域外資准入限制要求。對於外資准入負面清單之外的領域，嚴格按照內外資一致的原則對外資准入實施管理。修訂市場准入負面清單，進一步壓減清單事項，面向各類經營主體擴大開放。
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