陸商務部長致信美國新任商務部長 就加徵關稅表達關切

美國富豪盧特尼克確定出任美國商務部長，大陸商務部長王文濤今即向他致信，就美對中國大陸輸美產品加徵關稅表達關切，表示美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞，大陸希望透過平等對話磋商解決各自關切。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的提名案，於當地時間18日獲參議院確認。據大陸商務部網站19日晚間消息，王文濤19日向盧特尼克致信，祝賀盧就任美國第41任商務部長，同時就美對中國大陸輸美產品加徵關稅表達中方關切。

王文濤說，經貿關係是中美關係的重要組成部分。作為世界最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作對各自發展及全球經濟成長都具有重要意義。過去多年來，兩國商務部在推動和促進經貿合作方面發揮重要作用。

王文濤表示，大陸願與美方共同努力，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，加強對話，管控分歧，促進合作，為兩國工商界開展務實合作營造公平、可預期的政策環境。

王文濤強調，美方以芬太尼等問題為由，對中國大陸輸美產品加徵10%關稅，大陸對此強烈不滿。

他說，中美雙方在芬太尼管控方面已經展開了廣泛、深入的合作，並且取得了顯著成效。美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞。大陸希望透過平等對話磋商解決各自關切。