陸穩民營經濟？視兩會發展

大陸再次召開高規格民營企業座談會，大陸國家主席習近平於會中發表講話，大陸證券界人士認為，此舉是向外界釋出支持民企的正面訊號，去除政策不確定，有望提升市場風險偏好，去除市場對政策不確定的憂慮。

綜合新浪財經、星島日報報導，國盛證券首席經濟學家熊園指出，自2018年11月以來，大陸當局時隔多年再度召開民營企業座談會，主因當前「民營經濟發展面臨一些困難和挑戰」，加上恰逢年初大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）、宇樹科技等為代表的民營企業，憑藉硬科技迅速出圈、火出海外，給民營經濟打足信心。

熊園認為，此次座談會更強烈展示穩定民營經濟政策決心，除強調自主可控，硬科技含量明顯更高，且更偏向AI、機器人、新能源（新能源汽車+太陽能+電池）等當前全球科技競爭的關鍵領域，也更突出科技突圍、自主可控、科技引領及打造全球競爭力。相信會集中人工智慧、機器人、新能源及農業領域，市場可留意3月大陸全國兩會發展。

上海第一財經引述東吳證券首席經濟學家蘆哲說，此時召開會議，與2018年民營企業家座談會時間點比較相似：關稅帶來出口衝擊，對民企影響大於國企；2024年大陸總出口，民企占比約64.9%。在此時召開會議，體現中央對民企支持，也有助於穩定社會預期和信心。本次座談會上，對於民營經濟和民營企業的功能定位和期許，也出現了變化。

浙商證券研報則指，此次出席的企業，科技「濃度」較高，反映當前產業導向。2024年，大陸全球獨角獸企業、專精特新「小巨人」企業中，民營企業占比分別逾90%、80%；近期，杭州「六小龍」（雲深處科技、宇樹科技、Deep Seek、遊戲科學、群核科技、強腦科技）等民營企業，在科技創新展現出巨大潛力。

浙商證券認為，未來各地決策層可望持續優化營商環境，降低企業營運成本，依托企業強化產學研協同創新，民營將在科技創新中發揮更大作用。