虧損逾百億後....陸房企綠地集團二次創業鎖定汽車出口

大陸昔日房企巨頭綠地集團近日宣布成立新能源汽車出口公司，稱將依托進博會資源，構建國際化經營體系，打造百億級新能源汽車出口平台，力爭在未來三年實現年出口10萬輛、年銷售規模人民幣百億元。此前綠地才預計2024年年度虧損130億元到110億元。顯示大陸房企正在另闢賽道，同時轉型輕資產。

中國經營報報導，綠地控股證券部相關負責人表示，會新進入汽車出口業務，主要是因為有綠地全球貿易港，而綠地本身進出口這塊業務，現在是將原來的賣車業務和現在進出口業務兩方面結合起來。

華夏時報報導，該平台首個出口訂單目前已成功簽約，將以全球熱門車型為主，銷往西亞、中東等地區，共計5,000輛，總金額約7,000萬美元。

綠地集團董事長、總裁張玉良認為，當前，綠地正以「二次創業」的進取精神，提升老賽道、開闢新賽道、推動轉型發展，奮力開創新的發展局面。

但業內認為綠地選擇汽車出口做二次創業充滿挑戰，有觀點認為，大陸汽車出口面臨著原材料價格上漲、貿易摩擦、匯率波動等不確定性，這些因素可能會對中國汽車出口的成本、競爭力和市場穩定性產生影響。

事實上，綠地之前已涉足汽車業務，天眼查顯示，綠地汽車服務（集團）有限公司成立於1998年12月24日。而綠地控股2024 年半年度報告也介紹，其汽車服務業立足於傳統4S店業務。主要銷售的汽車品牌包括勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、保時捷、BMW、 MINI、富豪等。但受到車市激烈價格戰，綠地的4S門店也在減少，綠地截至2023年12月共在17個城市設立37家4S店，但截至2024年6月末，門店減少至32家。

綠地創立於1992年，為大陸特大型企業集團，形成「以房地產、基建為主業，金融、能源、消費等產業協同發展」的綜合經營格局。但近年陷入虧損境地，2023年虧損人民幣95.56億元，當時綠地解釋稱，受到地方債務壓力大、房市低迷等因素影響導致營收下降。

對於2024年度仍將出現虧損，綠地坦言，受資產價格下行、公司加大促銷去化力度、部分項目開發週期延長等多種因素的影響，基於謹慎性原則，公司部分房地產項目擬計提減值準備。

據綠地控股發布《2024年第4季房地產經營情況簡報》顯示，2024年全年實現銷售面積654.0萬平方公尺，年減38.2%；銷售金額人民幣639.26億元，年減42.7%。